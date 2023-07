Telde contratará mantenimiento y limpieza propios para sus playas

El nuevo gobierno de Telde impulsará la adjudicación de dos contratos específicos de mantenimiento y de limpieza para las playas de Telde. Así lo avanzó el edil de Contratación, Sergio Ramos, en una visita esta semana a la cala de Melenara junto a los concejales de Playas y Obras, María González Calderín e Iván Sánchez, respectivamente, y al portavoz del PP en el Cabildo, Miguel Jorge Blanco.

Ramos explicó que esta propuesta la llevaba el PP en su programa electoral y ha sido una de sus aportaciones al pacto de gobierno en la ciudad. Telde contará con un contrato para obras menores, de mantenimiento, para toda la ciudad, que incluirá, a la hora de su licitación, con un lote específico para las playas. Y, aparte, se sacará un contrato específico para la limpieza de las calas. El servicio actual forma parte de las tareas que tiene asignadas la contrata que recoge los residuos sólidos y que limpia todo el municipio.

Ampliar Visita. A la izq., Sánchez, González, Ramos y Jorge Blanco. Arriba, tramo de Luis Morote que será rehabilitado. C7

«Si un grifo se rompe en una playa, necesitamos un contrato menor para arreglar ese grifo; hasta que no lo tramitamos, no lo podemos arreglar, y eso no puede pasar», explica Ramos, que apuesta por una fórmula más ágil. De la misma manera, apunta, las playas han de contar con un servicio propio, específico y adaptado de limpieza. «Las playas tienen que estar limpias, la gente no puede venir los fines de semana y que las papeleras estén llenas».

Se encauzará el barranco que desemboca en Melenara

A estas dos iniciativas, que buscan mejoras en el día a día de las calas locales, se le suma un programa de infraestructuras a medio y largo plazo para el que el gobierno ya busca financiación. En todo caso, advierten de que aprovecharán que en Melenara quedan dos fases por ejecutar de la rehabilitación del paseo marítimo para introducir algunos cambios. La intención, señala la edil de Playas, es reunir a los colectivos y empresarios de la zona y conocer sus impresiones.

En la segunda fase del proyecto previsto en Melenara se homogeneizará el lado norte con el lado sur, ya realizado, de la calle Luis Morote, se instalarán duchas y lavapiés en la arena y se la dotará de un parque infantil. Por su parte, la tercera fase se centrará en la parte del paseo con restaurantes del lado oeste de la cala.

Ampliar Lado de la calle Luis Morote que será rehabilitado en la segunda fase. Juan Carlos Alonso

La intención de Sánchez es aprovechar la tercera fase para, de forma paralela, ejecutar otro proyecto, aún por redactar, que encauzaría el tramo final del barranco que desemboca en la playa, para lo que se eliminaría el pilar que sujeta el puente de madera de la parte elevada del paseo y se reconstruiría ese paso con otro material que no necesite de columnas de apoyo.

Para todo eso, el Ayuntamiento necesitará ir de la mano del Cabildo, donde el consejero Jorge Blanco, aunque en la oposición, le hará las veces de portavoz, «Hay que dar más visibilidad a la costa de Telde y dotarla de los equipamientos necesarios», apuntó.