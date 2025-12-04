Telde comenzará en enero la última fase de la renovación integral del paseo marítimo de Melenara El proyecto, adjudicado a la empresa Urban2020 SL contempla una inversión de 1,1 millón de euros

CANARIAS7 Telde Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:14

El Ayuntamiento de Telde presentó este jueves la segunda y última fase del proyecto de renovación de la Avenida de Melenara, una actuación que permitirá culminar la transformación del paseo marítimo.

El alcalde, Juan Antonio Peña, y el concejal de Infraestructuras y Viviendas, Iván Sánchez, dieron a conocer los detalles del plan ante vecinos, empresarios y representantes de los medios de comunicación. Las obras han sido adjudicadas a la empresa Urban2020 SL por un importe total de 1.128.232,35 euros (IGIC incluido) y comenzarán oficialmente el próximo mes de enero, una vez finalizadas las fiestas navideñas para evitar afecciones a la actividad de restauración y a los residentes.

El acta de replanteo está prevista para el 30 de diciembre y el plazo de ejecución será de ocho meses. El proyecto abarca una superficie total de 3.081 metros cuadrados, que incluye el muelle (1.220 m²), la avenida (1.116 m²) y el balneario, que será completamente rehabilitado.

Un paseo renovado, accesible y con nuevos espacios de ocio

La intervención se concentra en el tramo situado entre las terrazas de los locales y la avenida ya renovada en la fase anterior, incluyendo también el entorno del muelle. La propuesta incorpora una renovación integral del espacio, con nueva pavimentación manteniendo la estética del adoquín actual, instalación de un sistema de drenaje actualizado para evacuar correctamente las aguas pluviales, y la colocación de luminarias que conformarán un corredor de luz más homogéneo y eficiente.

Además, se instalarán cinco pérgolas que generarán zonas de sombra, y se incorporará mobiliario urbano de calidad, como bancos, papeleras, aparcabicicletas y duchas nuevas. El proyecto incluye también un plan de paisajismo halófilo–costero, con vegetación adaptada al entorno marino.

Una de las novedades más destacadas será la transformación del parque infantil situado en el paseo, que se renovará con un diseño temático inspirado en el mar y cuyo elemento central será un barco pirata, acompañado de otros juegos de estética marinera sobre pavimento de seguridad. Asimismo, se añadirá un grafiti realista en el muro de hormigón frente al área de juegos, con una temática vinculada al origen marinero del barrio.

Dirreción, supervisión y compromiso institucional

La obra estará dirigida por el arquitecto teldense Esteban Cabrera y supervisada por los técnicos de Fomentas. Además, el Ayuntamiento ha nombrado a una técnico mediadora que actuará como enlace entre la dirección de obra, los residentes y los empresarios para minimizar, en la medida de lo posible, el impacto de la intervención en un entorno con alta actividad social y comercial.

Durante la presentación, el alcalde anunció el compromiso municipal de actualizar la ordenanza de terrazas una vez finalicen las obras, con el objetivo de conseguir una imagen homogénea y de calidad en todo el frente litoral.

El concejal de Vías y Obras, Iván Sánchez, subrayó que esta actuación constituye uno de los grandes objetivos del mandato y recordó que en los últimos dos años se ha trabajado en la actualización del proyecto para asegurar que la obra se ejecute en los plazos previstos y con la mayor calidad posible, poniendo a disposición todos los recursos de la administración.

