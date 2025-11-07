Telde celebra una emotiva gala de Honores y Distinciones

CANARIAS7 Telde Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:47 Comenta Compartir

La ciudad de Telde cumple este viernes 674 años desde su fundación y lo ha celebrado con una emotiva ceremonia de Honores y Distinciones que no dejó indiferentes y premió a siete homenajeados con sus respectivas Medallas al Mérito. Además, como broche de oro de la velada, su alcalde, Juan Antonio Peña, sorprendió a los asistentes a la gala, en el teatro Juan Ramón Jiménez, con la presentación del logo que representará la nueva imagen institucional del municipio en 2026, con motivo de su 675 aniversario.

El acto, en un salón de butacas abarrotado, entre representantes políticos, familiares de los galardonados y ciudadanía en general, fue conducido por el presentador Ibán Padrón, en un ambiente cercano y repleto de emociones. Así, tres piezas a timple dieron la bienvenida al público, antes de recibir al regidor de la ciudad, quién presidió la ceremonia, junto al concejal de Cultura, Juan Martel, y la secretaria general del Pleno en funciones, Sandra Jiménez.

Una vez en la mesa presidencial, los ocho homenajeados subieron al escenario para recibir sus Medallas al Mérito de la Ciudad 2025. Por orden, recogieron su galardón correspondiente, tras la visualización de un vídeo explicativo de la labor de cada protagonista:

José Martel Rodríguez, director de la Banda Municipal de Música de Telde, Medalla al Mérito Cultural, por su trayectoria centenaria, su labor formativa y su papel como embajadora de la cultura teldense dentro y fuera del municipio.

Goretti Almeida Hernández, directora gerente de Ecca.edu, Medalla al Mérito Social, por su compromiso con la educación, la igualdad de oportunidades y la inclusión de personas adultas a través de la formación a distancia.

Carmelo José Ojeda Rodríguez, director del periódico digital Teldeactualidad, Medalla al Mérito Social, por su labor informativa, su cercanía con la ciudadanía y su papel como canal de comunicación transparente entre el municipio y sus vecinos.

Luis Perera Suárez, presidente de Scouts Telde-Grupo Wañak, Medalla al Mérito Social, por su implicación en la educación en valores, el voluntariado y el desarrollo integral de la juventud teldense.

Josefa Milán Padrón, Medalla al Mérito Social, por su trayectoria vital y política marcada por la defensa de los derechos sociales, la igualdad de género y la justicia laboral.

Juan Verde Suárez, Medalla al Mérito Social, por su brillante trayectoria internacional como asesor estratégico en sostenibilidad y economía verde, y por su contribución a la proyección de Telde y Canarias en el mundo.

Roberto Gabriel Hernández Santana, Medalla al Mérito Deportivo, por su compromiso con el deporte, su trabajo en la promoción de la actividad física y su ejemplo de dedicación.

A continuación, el galardonado Juan Verde agradeció a la institución local las medallas otorgadas, con unas palabras en nombre de todos los homenajeados. Para finalizar, antes de cerrar el acto con la interpretación del himno de Canarias, de la voz y guitarras de Roberto Carlos Almeida, Brian López y Gustavo Sarmiento, respectivamente, el alcalde de Telde dedicó a los protagonistas de la velada un emotivo discurso, cargado de agradecimiento, que puso en valor «el legado y los logros» de los «hijos e hijas» de la ciudad. «Siete distinciones, ejemplo de lucha, esfuerzo, pasión y compromiso, fuente de inspiración para toda la ciudadanía», añadió Peña, sin olvidar hacer hincapié en la importancia de una sociedad «donde la música, la cultura, la educación, la información, el voluntariado, la juventud, la igualdad, la protección del medioambiente y el deporte, estén protegidos, impulsados y guiados por personas que luchan incansablemente y muestran, con trabajo, su compromiso. Un legado que es presente pero, sobre todo, futuro, porque, juntos, seguiremos construyendo un Telde del que cada vez nos enorgullezcamos más», resaltó el regidor.

Antes de dar por concluido el acto, Juan Antonio Peña quiso compartir con el público asistente, en exclusiva, la nueva imagen institucional que representará a la ciudad en el año 2026, por el 675 aniversario de su fundación. Además de mostrar el logo, entre aplausos de los presentes, explicó el paso a paso de su creación y la simbología que esconde cada elemento que lo conforma. Así, desde los colores, hasta la tipografía elegida, entre otros, está todo elegido con conciencia y con una explicación que lo acompaña. «Se trata de un diseño que busca transmitir la identidad, la historia y los valores del municipio, integrando elementos simbólicos que representan su territorio, su patrimonio y su proyección hacia el futuro», explica el primer edil. Una imagen que «se inspira en la esencia dinámica y diversa de Telde, mostrando su identidad mediante formas, colores y simbolismos profundamente vinculados a su historia y geografía», agrega.

