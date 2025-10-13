Telde celebra en el barrio de San Juan la sexta edición de 'Noches de Vinos, Tapas y Cultura' Del 16 de octubre al 9 de noviembre, los asistentes podrán de disfrutar de varias jornadas diseñadas para poner en valor el patrimonio cultural, étnico y natural de la ciudad

CANARIAS7 Telde Lunes, 13 de octubre 2025, 17:47 Comenta Compartir

El entorno del emblemático barrio de San Juan acogerá del 16 de octubre al 9 de noviembre la sexta edición de 'Noches de Vinos, Tapas y Cultura', una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Telde, a través de las concejalías de Turismo y Cultural, Gestel y la colaboración de la Zona Comercial Abierta de San Gregorio. El proyecto se compone de un conjunto de acciones diseñadas para poner en valor el patrimonio cultural, etnográfico y natural de la ciudad.

La iniciativa dará el pistoletazo de salida este jueves, 15 de octubre, con una Noche de cata y maridaje, a partir de las 20.00 horas, en la Casa Condal. Será una experiencia sensorial placentera en la que se fusionarán sabores y sonidos, guiada por Juan Socas, experto del comité de catas de vinos de la isla. Este evento contempla una oferta muy completa y variada que en cada edición atrae al casco de la ciudad a miles de personas de muchos municipios de la isla.

El viernes 17 de octubre, la plaza de San Juan y sus alrededores se llenarán de magia con la Gran Noche de Vinos, Tapas y Cultura, a partir de las 20.30 horas. Los once locales que pondrán el sabor a la velada serán Maniatikos, Unión y Conderecho Arroces, Bienmesabe, Ca' Nerea, La Boheme, Juan Jamon, La Canela, Encurtidos Antequera, Oasis Chill Out, Viva Café y La Araña. Por su parte, los brindis correrán a cargo de las bodegas Hinojo, Señorío de Cabrera, La Montaña, Montaña Pinar, Las Tirajanas, Ventura Eyden y La Higuera Mayor.

El 19 y 25 de octubre, la ciudad organiza una actividad de Turismo activo y senderismo por la costa y medianías del municipio. El 19 de octubre se celebra una caminata musical y natural por el entorno privilegiado del Barranco de los Cernícalos. Por su parte, el 25 de octubre la actividad será una ruta guiada a través de senderos, acantilados y playas del litoral teldense.

Como colofón final, del 6 al 9 de octubre, la Casa Condal acogerá las Jornadas de Patrimonio Arqueológico y Turismo, donde se ofrecerá un ciclo de ponencias, talleres arqueológicos y visitas guiadas a espacios patrimoniales, cuya dirección científica estará encargada al historiador y arqueólogo teldense, Abel Galindo.

Juan Antonio Peña, alcalde de Telde, destacó que «Noche de Vinos, Tapas y Cultura representa la esencia de una ciudad viva, que apuesta por su patrimonio, su gastronomía y su gente». Además, añadió que «esta sexta edición refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la promoción turística y cultural, impulsando la economía local y el orgullo de pertenencia».

Temas

Telde