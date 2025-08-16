Tejeda rehabilitará el camino de Era del Llano a Degollada de La Paloma El sendero, que usaban agricultores y ganaderos, mide unos 1.990 metros y salva 415 metros de desnivel con pendientes de entre el 12 y el 34%

Localización y trazado del sendero entre Era del Llano y Degollada de La Paloma.

Jesús Quesada Tejeda Viernes, 15 de agosto 2025, 23:07 Comenta Compartir

El Consistorio de Tejeda ha sacado a concurso la rehabilitación del sendero entre Era del Llano y Degollada de La Paloma, un camino que utilizaban ganaderos y agricultores de la zona y que comunica propiedades agrícolas situadas entre ambos puntos de la cumbre.

El sendero a rehabilitar, para lo que se reserva un presupuesto de 269.465 euros, transcurre por una orografía que salva un desnivel de 415 metros con una pendiente comprendida entre el 12% y el 34% y tiene una longitud de unos 1.990 metros.

El camino presenta diversos tramos que precisan de rehabilitación con el fin de no perder su traza, teniendo en cuenta, además, que esta actuación permitiría aumentar la seguridad y orientación de los usuarios, evitando la apertura de nuevos tramos erráticos, lo cual disminuiría la afección del medio que se puede estar ocasionando en la actualidad.

El proyecto licitado incluye, entre otras tareas, trabajos de limpieza y retirada de vegetación a lo largo de la traza del terreno y sus márgenes, la regularización de la traza del sendero con una anchura máxima de un metro para mejorar las condiciones de seguridad y confort de los usuarios la ejecución de un muro de mampostería al inicio, desde el barrio de La Era del Llano, donde el ancho actual del sendero es superior a un metro, con el objeto de contener las tierras procedentes del talud situado en el margen interior.

Asimismo, la adjudicataria del contrato deberá proceder a la retirada manual de elementos inestables situados en taludes por los que transcurre el sendero, o anexos al mismo, con la finalidad de reducir riesgos por desprendimientos de piedras o deslizamientos de tierras procedentes del talud o provocados por los propios senderistas.

Por otra parte, se ejecutarán los trabajos de excavación que sean necesarios para la ampliación de la anchura del sendero, como máximo de un metro, en caso de que sea preciso, así como para la retirada de las raíces de la vegetación que se encuentre a lo largo de la traza del sendero, especialmente de las cañas existentes en la actualidad.

También está prevista la restitución de los tramos de muros de mampostería seca que han colapsado sobre el sendero.

Además, con la finalidad de mejorar la orientación de los usuarios, se instalará señalización tipo direccional, balizas y marcas horizontales a lo largo de la traza, debiendo garantizar su visibilidad a una altura mínima de 50 centímetros del suelo.

Temas

Tejeda

Rehabilitación