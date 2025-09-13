Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Emotivo momento en que se juntaron las 14 imágenes frente a la fachada de la iglesia de la Virgen del Socorro. Aythami Macías

Tejeda se llena de sentimiento con sus cuartas Fiestas Lustrales

Las 14 imágenes religiosas de todos los barrios del municipio se unieron en peregrinación para el encuentro con la Virgen del Socorro

CANARIAS7

CANARIAS7

Tejeda

Sábado, 13 de septiembre 2025, 16:55

El municipio de Tejeda celebró este sábado sus cuartas Fiestas Lustrales en honor a Nuestra Señora del Socorro. Las 14 imágenes de todos los barrios llegaron hasta el casco y se unieron en peregrinación para el emotivo encuentro con la Virgen del Socorro, en una jornada llena de devoción y sentimiento, según informó el alcalde, Francisco Perera.

Estas fiestas se iniciaron en el año 2005, cuando a propuesta de la corporación municipal, encabezada por Encarna Domínguez, le trasladaron la idea al entrañable párroco tejedense, ya fallecido, Luis Hernández, el cual la acogió de excepcional manera, trasladándosela al obispado, que dio venia para su celebración.

Procesión por la calle principal del casco hacia la iglesia, cargos públicos junto a la Virgen del Socorro (con el alcalde, en el centro, y a su derecha, el vicepresidente segundo y consejero de Presidencia del Cabildo, Teodoro Sosa), y joven portando el trono de una de las imágenes. Aythami Macías
El objeto principal de las lustrales es la confraternidad de todos los barrios del municipio en torno a la figura de la Virgen del Socorro. Como ya es tradición, se hizo una peregrinación de todas las imágenes partiendo desde dos puntos, uno desde donde salieron todas las de los barrios del sur del municipio y otra donde las del norte. Ambas concluyeron en la Cruz Blanca, donde fueron recibidas por la Virgen del Socorro. Una vez allí, y tras un corto acto de bienvenida, comenzó la procesión de todas las imágenes por la calle principal del casco hacia la iglesia del Socorro, donde permanecerán alojadas todas ellas durante 14 días, momento en el que volverá cada una a su iglesia.

Cientos de peregrinos portaron el tradicional pañuelo conmemorativo de una fiesta de enorme arraigo en Tejeda. Tras la misa, el Ayuntamiento organizó un almuerzo popular que tuvo como sobremesa una actuación de Los Gofiones.

Almuerzo popular tras la misa. grupo folclórico dentro del templo y peregrinación de varias imágenes con el Roque Bentayga de fondo. Aythami Macías
