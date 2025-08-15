Suspendido el inicio de la caza en Gran Canaria por el riesgo de incendios La primera jornada cinegética estaba prevista para este domingo en las modalidades de conejo con perro y hurón y arco

El inicio de la temporada de caza en la isla, previsto inicialmente para este domingo para las modalidades de conejo con perro y hurón y arco, ha quedado suspendido debido a la alerta máxima por riesgo de incendios forestales en vigor, al menos, hasta este próximo lunes 18 de agosto por encima de la cota de los 400 metros de altitud.

Así lo ha confirmado el consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Raúl García, después de que la corporación insular prolongara esa alerta máxima debido al estrés hídrico que sufre la vegetación después de meses sin lluvias de consideración, una última semana de temperaturas diurnas y nocturnas entre los 25 y los 40 grados y la baja humedad ambiental reinante.

De este modo la primera fecha de caza menor en Gran Canaria de la temporada 2025 pasa a ser el próximo jueves 21 de agosto, también para la modalidad de conejo con perro y hurón y arco, mientras que para cetrería la temporada se abrirá el siguiente sábado, 23 de agosto.

La orden de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias que regula esta temporada recoge que para la paloma bravía y los animales asilvestrados no habrá límite de piezas y que estas especies sólo se podrán cazar con escopeta.

Por el contrario, se establece un máximo de tres conejos y tres perdices rojas al día por cazador, cetrero o arquero y de nueve conejos y nueve perdices al día por cuadrilla.

La caza de perdiz roja, paloma bravía y animales asilvestrados con perro y escopeta no se iniciará hasta el 28 de septiembre.