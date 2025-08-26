Sunset Gloria despide el verano con música en vivo, barra libre y comida Celebra el 'sunset summer closing' en la terraza Habana del Hotel Gloria Palace este sábado 31 de agosto con un horario de tarde.

Momentos de la edición del pasado mes de julio inspirada en Alicia en el País de las Maravillas.

Elsa Lantigua González Martes, 26 de agosto 2025, 11:56 | Actualizado 12:51h. Compartir

Tras cinco ediciones dando la bienvenida a la época estival, la fiesta Sunset Gloria se estrena en un fin de verano con música en vivo, barra libre de primeras marcas y comida. La cita dará comienzo en la terraza Habana, bajo el Hotel Gloria Palace San Agustín, de 17:30 a 0:30 horas en una apuesta de tardeo para un público mayor de 40 años.

La DJ Anabel Sigel abrirá la jornada a las 18:00h con un set de música electrónica preparado para la ocasión, que le seguirá un tributo a Fito y Fitipaldis de la mano del grupo canario la Boina de Fito. En la cena tipo cóctel se podrá degustar una variedad de aperitivos de Tao Catering, organizadores del evento junto al Grupo Ruido, empresa especializada de eventos.

Como colofón, los asistentes disfrutarán de un atardecer y del dúo musical Kubacanashé, con el Dj grancanario Javier Freniche y el artista multinstrumentista cubano Lázaro Sandoval.

Todavía se puede conseguir algunas entradas en el punto de venta oficial: taotickets.es.

