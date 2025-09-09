La subasta de los derechos hereditarios del evasor fiscal de Bandama acaba en ganga La Agencia Tributaria sólo recauda el 7,07% del valor de tasación que Hacienda daba a los 17 bienes del bodeguero Sixto Delgado | Sólo hubo pujas por 13 y cinco fueron por el importe mínimo exigido

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:44 Comenta Compartir

La subasta electrónica del 100% de los derechos hereditarios sobre 17 bienes del bodeguero de Bandama Sixto Delgado de la Coba, que saltó a la fama hace unos años al aparecer en la lista Falciani de evasores de capitales, realizada por la Delegación de Madrid de la Agencia Tributaria ha acabado convertida en una auténtica ganga.

Las pujas recibidas para hacerse con esos derechos se limitaron a 13 de los 17 bienes y sumaron un importe de 200.556,94 euros, lo que apenas representa el 11,24% del valor de subasta previsto para esos 13 bienes, que era de 1.784.089,67 euros, y tan sólo supone el 7,75% del importe en que los mismos se habían tasado por Hacienda, que ascendía a 2.590.527,84 euros.

El dinero que la Agencia Tributaria ha conseguido recaudar con la subasta de los derechos hereditarios sobre esos 17 bienes, todos ellos en el entorno de la caldera de Bandama, únicamente alcanza el 10,05% del valor de subasta inicial, que era de 1.996.460,44 euros, y se queda en un raquítico 7,07% del importe en que se habían tasado, que se elevaba hasta los 2.835.772,80 euros.

Las pujas por los derechos hereditarios del bodeguero, residente en el barrio madrileño de Alcobendas, se limitaron en cinco casos al mínimo admisible en la subasta. Uno de ellos es el de la mitad de la Bodega Grande, situada en el caserío de Bandama e identificada como una casa de una planta.

Con una superficie catastral de 695 metros cuadrados, reducida a 115 como superficie registral, el valor de subasta y el de tasación de sus derechos hereditarios sobre este bien ascendía a 317.320,65 euros y la única puja recibida en la subasta se quedó en el 10%, en 31.732,06 euros en concreto.

Curiosamente la única puja que superó el valor de subasta fue la que tuvo lugar por el 100% de los derechos hereditarios del bodeguero de Bandama sobre un trozo de tierra con algunas tuneras delante de la conocida como Casa del Mayordomo, también en el caserío de Bandama. El valor de subasta era de 447,39 euros, la tasación se fijó en 559,24 euros y la puja más alta recibida fue de 544,74 euros.

Otro ejemplo del chollo en que se convirtió la subasta de estos bienes es el de la mayor puja recibida por la vivienda situada en la parte baja de una casa de dos pisos, la citada del Mayordomo, que incluye una cocina y la mitad de unas solares del caserío de Bandama.

Con un valor de subasta y de tasación de 196.619,80 euros, la puja más alta por los derechos hereditarios sobre el este bien patrimonial se quedó en tan sólo 35.661,98 euros.

El bien que recibió la puja más elevada fue el que tenía también el mayor valor de subasta y de tasación. Se trata de una casa terrera, antes dos unidas, en la caldera de Bandama con una superficie catastral de 695 metros cuadrados y una superficie registral de 500 metros cuadrados. Por los derechos de Sixto Delgado se ofrecieron 82.368 euros, la puja mínima posible. Corresponde al 10% del valor de subasta, que ascendía a 823.680 euros, mientras que el valor de tasación se había fijado en 1.372.800 euros.

Condenado al pago de 14,21 millones

Las 17 subastas realizadas forman parte del expediente de apremio seguido por débitos a la Hacienda Pública del que fuera ingeniero de Repsol durante 30 años. Sixto Delgado de la Coba fue condenado en 2019 por el Tribunal Supremo a seis años de prisión y al pago de 14,21 millones de euros entre multas y cuota defraudada por ocultar 5,2 millones de euros en Suiza, en la filial del banco británico HSBC. Jamás declaró ese dinero ni pagó impuestos por ello, ni en España ni en Suiza.

Sus datos figuraban, junto a los de más de 500 contribuyentes españoles, en la lista que informático Hervé Falciani, exempleado de esa filial bancaria, sustrajo de la entidad en la que trabajó de 2001 a 2008 para denunciar a más de 130.000 posibles evasores fiscales.

El Cabildo no pujó

El Cabildo no ejerció el derecho preferente de adquisición que tenía sobre los derechos hereditarios de Sixto Delgado sobre 17 bienes situados en el entorno de la caldera de Bandama. No pujo por ninguno de ellos al considerar que hacerse con los mismos no garantizaba la libre disposición de los bienes porque existen otros derechos hereditarios sobre los mismos.

Ampliar Imagen de archivo de Sixto Delgado de la Coba. C7

Entre los derechos subastados había bienes de escaso valor, como varias fincas rústicas de secano, labradío y arrifes con tuneras, árboles silvestres y una parte de viña, pero también viviendas localizadas en el caserío de la caldera de Bandama, la mitad de la Bodega Bandama situada en este núcleo satauteño y varias fincas del entorno cultivadas con parras.

El valor de subasta de estos bienes oscilaba entre un mínimo de 559,24 euros para varios trozos de tierra de secano y un máximo de 823.680 euros para una casa terrera (antes dos unidas) en la caldera, mientras que el valor de tasación mínimo era el mismo para los bienes de menor valor y se elevaba hasta los 1.372.800 euros para la casa terrera citada.

Mientras era titular de varias cuentas en Suiza con un saldo conjunto de 4,9 millones de euros a finales del año 2005 y de 5,2 millones a finales de 2006, el bodeguero de Bandama declaraba en 2005 ingresos por valor de 15.054,89 euros y en 2006 por un importe de 41.297,54 euros, debiendo ingresar a Hacienda 722,28 euros en el primer caso y 3.460,20 euros en el segundo.