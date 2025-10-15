Stop Planta de Biogás acusa al gobierno local de Guía de «falta de transparencia» El colectivo exige al primer edil que busque una solución definitiva que descarte la instalación de la infraestructura en el barrio de La Atalaya

CANARIAS7 Santa María de Guía Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:27

La plataforma Stop Planta de Biogás en La Atalaya de Guía acusa a través de un comunicado al gobierno local del municipio de «falta de transparencia» respecto a las últimas declaraciones del alcalde, Alfredo Gonçalves, en relación a la construcción de la planta de biogás en el barrio costero de Guía. A su vez, exigen al primer edil que busque una solución definitiva para «que haya responsabilidad política y poner fin a las promesas temporales», señala el colectivo en la nota emitida.

En dicho escrito sostienen que «nuestra plataforma no tiene ningún color político», siendo el cometido de esta «impedir la construcción de la planta de biogás en la parcela que se tiene en mente».

Es por ello que, pese a que reconocen que fue el anterior alcalde, Pedro Rodríguez, quien inició el proceso «firmando un certificado medioambiental favorable», también son conscientes de que tanto Gonçalves como su grupo político «siguieron el camino firmando un informe positivo a petición de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias», mantiene el colectivo.

La plataforma está cansada de soluciones temporales y de parches y por ello reclaman al Consistorio que realice un escrito «reconociendo que los propios técnicos del Ayuntamiento afirmen que la planta no es viable», siendo eso una forma de «gobernar con sentido común», remarcan en el comunicado.

«Reaccionaron tarde y solo porque los vecinos les apretamos», señalan desde la plataforma. Se basan en que el propio Ayuntamiento llegó a sacar «un tríptico vendiendo las maravillas de la planta», cambiando su versión cuando «se reunieron con los vecinos». También acusan a Gonçalves de haberle dado la última palabra sobre la viabilidad de la construcción de la planta de biogás en La Atalaya al Cabildo.

