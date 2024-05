Un souvenir con el alma de Germán López

Rafael Falcón Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 29 de mayo 2024, 16:10 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Emocionado, en un escenario que no el suyo habitual, un poco abrumado y agradecido se mostró este miércoles Germán López al presentar el nacimiento de la marca 'ByGermánLópez', en la tienda La Molina de la Calle Mayor de Triana de la capital grancanaria.

La alianza entre tiendas La Molina y Germán López ha derivado en la comercialización de una serie de productos, diseñados por Sergio Sánchez, que plasman la esencia e identidad del timplista grancanario. 'Timpliando' o 'Al golpito', dos expresiones muy utilizadas por el músico, se plasman en camisetas, libretas, bolígrafos, llaveros, bolsas y tablas para cortar embutidos con el timple como nexo de unión de unos souvenirs que pretenden contribuir a la difusión y defensa de los valores de la cultura canaria.

En las tiendas La Molina se podrán adquirir estos productos, en los que también se hace un guiño a la gran labor de nuestras caladoras en una especie de metáfora visual. David Hernández, propietario de las tiendas especializadas en artesanía, gastronomía y regalos canarios La Molina, Germán López y el diseñador Sergio Sánchez ofrecieron detalles de esta novedosa iniciativa, en un sencillo acto que estuvo cargado de dosis de emoción y que concluyó con la interpretación de un tema a cargo del artista junto a su inseparable timple.

La unión de La Molina y Germán López tiene un precioso origen. David Hernández y el timplista grancanario se conocieron en una Bajada de la Virgen en la calle Real de Santa Cruz de La Palma, en la tienda La Molina Artesanía. «Desde que nos conocimos los dos hemos ido de la mano en la forma de hacer las cosas, en los valores que ello representa, en el objetivo que buscamos y en el fin. Cuando llegó la pandemia, junto al diseñador Sergio Sánchez, nos alineamos para proyectar nuevas sinergias y de esta forma buscar la unión entre la música y la artesanía, el regalo y el souvenir. A partir de ahora, esta nueva marca tendrá un rincón muy especial en las tiendas, en la que también los clientes podrán adquirir los timples hechos por los luthiers. Mi bisabuelo fue molinero de gofio y de ahí el nombre de nuestro negocio. Debo agradecer el trato que Gran Canaria nos ha brindado desde que La Molina está en la isla, con el apoyo que hemos tenido del Cabildo de la isla y de Gran Canaria Me Gusta», destacó el propietario de las tiendas La Molina.

Este es el rincón con los nuevos productos en la tienda La Molina de Triana. R.F.

Por su parte, el diseñador Sergio Sánchez quiso destacar que el nacimiento de 'ByGermánLópez' supone «un punto de inflexión. En estos productos se refleja el alma de Germán de una manera tangible. Ahora su universo personal y musical va más allá», resaltó.

El talento musical de Germán López es indudable. El respeto a la tradición es su principal premisa, junto a un cambio. Es uno de los intérpretes del timple que desde sus inicios profesionales ha venido apostando por las posibilidades sonoras del instrumento lejos del ámbito folclórico, en una clara apuesta por el diálogo y la fusión con otras culturas y artistas de distintos estilos. Cuando Germán López se dirigió a los presentes en la tienda La Molina, la emoción le embargó en varias ocasiones.

«Este es un día especial y atípico para mí. Esta aventura que iniciamos, junto a David, me emociona. Él siempre ha creído más en mí que yo mismo. Poder trasladar a través de estos productos el vínculo con mi música y los sonidos me llena de orgullo. Sergio Sánchez se ha encargado de diseñar todos mis carteles, las carátulas de nueve de mis discos, así como los libros de partitura, así que me conoce a la perfección y ha plasmado perfectamente el sentimiento que queremos trasladar con esta línea de productos, con el timple como hilo conductor», resaltaba.

A la conclusión del acto, Germán López le hizo un guiño a los abuelos con la interpretación de un tema. Ayer Germán estaba como un niño con zapatos nuevos. Nada más entrar a la tienda La Molina de Triana, uno encuentra en una esquina su foto, sus discos, el timple y esta gama de productos con el sello 'ByGermánLópez'. La intención es continuar diseñando nuevos productos, pero ya se ha dado el primer paso. Por eso, la actual colección, así como lo harán las futuras, tiene dos líneas bien diferenciadas: una basada en la reinterpretación más actual de los calados canarios llevados a un nuevo lenguaje visual, y otra más informal en la que se ensalzan expresiones canarias acompañadas de ilustraciones desenfadadas.

Para David Hernández, las tiendas La Molina -presentes también en Mogán y en las islas de Tenerife, Lanzarote y La Palma- son una apuesta «por lo que en mi opinión es nuestra mayor riqueza, que son nuestras tradiciones, nuestros sabores, nuestros oficios artesanos. Creo que eso es lo mejor que le podemos ofrecer a los visitantes, el mejor souvenir que se pueden llevar o el mejor regalo que nos podemos hacer entre nosotros». Y sumar a esto la música, «y en especial a la del maestro Germán López, era un sueño que se ha hecho realidad», aseguró.