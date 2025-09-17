SOS Maspalomas denuncia déficits en plazas de movilidad reducida de San Agustín Usuarios se quejan de que las habilitadas en la Plaza de los Cocoteros no tienen las dimensiones exigidas y que la señal en el parkin de tierra del barranco de Joseíto induce a la confusión | El Ayuntamiento aclara que el rótulo del solar no reserva una plaza para aparcar; solo indica la presencia de una rampa

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Miércoles, 17 de septiembre 2025, 22:46

La plataforma SOS Maspalomas se ha hecho eco del malestar de un ciudadano por las que entiende deficiencias de superficie y de señalización en plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida de San Agustín. Entre otras cosas, denuncia que las plazas habilitadas en la Plaza de los Cocoteros, junto al Beach Club, no cumplen con las dimensiones reglamentarias. Pero, además, se queja de la confusión a la que da lugar la señal instalada en el cercano parking de tierra del barranco de Joseíto.

Este usuario, en agosto pasado, interpretó que la señal reservaba un espacio para el coche de una persona con discapacidad, pero al verlo ocupado por un vehículo sin la tarjeta VMR, llamó al 112 para requerir la presencia de la Policía Local y los dos agentes que se personaron le dijeron, primero, que solo actúan en vías pavimentadas, y no en parcelas de tierra, y segundo, que la señalización marca la rampa de acceso desde el parking al paseo, no una plaza para aparcar.

Consultado al respecto, el edil de Seguridad, José Carlos Álamo, da la razón a la Policía. Esa señal solo advierte de la presencia de la rampa para que no la bloquee ningún vehículo estacionado, pero no es una reserva de plaza VMR. En ese caso, junto al pictograma de la silla de ruedas debería figurar también la P de parking.