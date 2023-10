Sonsoles Artigas, la sorpresa de la Gran Canaria Swim Week

En octubre de 1987 fue coronada Miss España y en octubre de 2023 ha sido una de las sorpresas de la pasarela de baño (Gran Canaria Swim Week) que este sábado concluye en ExpoMeloneras: Sonsoles Artigas vuelve a pisar con fuerza.

La que fuera Miss, modelo y empresaria en el mundo del protocolo lleva tiempo reivindicando que la moda no debe dejar de lado a quienes ya tienen unos años. Tampoco a los cuerpos con curvas.

Bajo esos principios, debutó en la pasarela de baño el jueves con diseño de Diazar Atelier y Nuria González.

Ampliar Juan Carlos Alonso

En un reportaje publicado en 2021, Artigas contaba así el inicio de sus vínculos con la moda: «Mi querida madre fue la que me indicó el camino. Ella tenía negocios de ropa y hacia que desfilara con la ropa para sus clientas, las cuales adquirían todos los modelos que yo lucía; me puso un espejo al final del pasillo y cada tarde cuando llegaba del colegio, me calzaba unos tacones para enseñarme a caminar. Luego me dijo que había soñado que sería Miss España y yo me reía; una visionaria enamorada de todo lo bello».

Artigas hizo historia en su día con un posado, con portada incluida, en la revista Interviú: fue en 2007, al cumplirse 40 años de su título de Miss España. Entonces ya reivindicó que la belleza no era ajena a los años y a las curvas, al tiempo que pedía el voto para el socialista Jerónimo Saavedra.