Sólo tres presas del Cabildo de Gran Canaria tienen agua suficiente para riego Otros cinco embalses están vacíos, como Soria, o su volumen no llega a la altura precisa para el aprovechamiento | En Chira tampoco lo hace y se saca con un bombeo

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de diciembre 2025, 05:30

Las precipitaciones caídas durante el paso de la borrasca Claudia por Gran Canaria y el resto de lluvias de noviembre apenas han aumentado en 93.456 metros cúbicos el volumen acumulado en las ocho grandes presas del Cabildo, que cerraron el mes pasado con un total de 506.550 metros cúbicos almacenados.

El incremento del volumen embalsado en las presas que gestiona el Consejo Insular de Aguas (CIA) solo ha elevado el porcentaje de llenado del 1,75% que tenían al acabar octubre, fruto de la prolongada sequía que sufre la isla desde hace varios años, hasta un 2,15% de media.

Casi la mitad del aumento del agua embalsada en las grandes presas públicas corresponde a Chira, la segunda de mayor capacidad de la isla, donde entraron en noviembre 47.649 metros cúbicos. Con ellos se ha elevado el acumulado a 101.164 metros cúbicos y el porcentaje de llenado ha subido del 0,95 al 1,79%. Así la altura del agua en el muro de la presa, de 32 metros, ha pasado de 5,20 a 6,65 metros.

Como la altura del agua en el embalse de Chira es insuficiente para poder extraerla por gravedad, se está sacando a través de un pequeño bombeo disponible para las comunidades de regantes de la zona.

Continúa al 0% de su capacidad la presa de Soria, la más grande. Lo está desde septiembre de 2023, cuando su propietaria, la Comunidad de Aguas La Lumbre, la vació para facilitar las obras de construcción de la central hidroeléctrica de Salto de Chira y las de adecuación del embalse para el nuevo uso hidroeléctrico.

El agua que ha llegado hasta esta presa, de la que el CIA tiene el 92% de las acciones, se ha repartido por el desagüe que está abierto entre las presas de La Lumbre, más pequeña, y de Gambuesa a través de los canales de La Lumbre y Trasvasur.

Tampoco alcanzan la altura necesaria para aprovechar el agua para riego agrícola los volúmenes muertos almacenados en los embalses de Candelaria, Vaquero, Ayagaures y Fataga. En otras palabras, están técnicamente vacíos. En el primero apenas hay 2.568 metros cúbicos, el segundo tiene 1.049, en el tercero quedan 5.541 y en el cuarto el volumen almacenado es de 846.

Por tanto, actualmente sólo hay agua disponible para el riego agrícola en las presas de Gambuesa y El Mulato. Son las dos que tenían más volumen al empezar diciembre.

La más llena es Gambuesa, que acabó noviembre con 278.359 metros cúbicos y durante el pasado mes incrementó su volumen en 30.727 metros cúbicos. De este modo inició diciembre al 20,64% de su capacidad.

Por su parte, el embalse de El Mulato empezó el último mes del año con 117.023 metros cúbicos, 14.137 más que un mes antes, quedando al 15,40% de su capacidad.