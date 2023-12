Solo tienen permisos dos fiestas de fin de año, ambas en la Plaza de la Música

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solo ha concedido permiso para la celebración de dos grandes fiestas de fin de año en el municipio, en concreto, las dos que tendrán lugar en la Plaza de la Música. Se trata de las denominadas Auditorium y Kopa Las Palmas, que compartirán espacio durante la Nochevieja.

Por contra, el Consistorio denegó la autorización a otra fiesta llamada University On Tour, que tenía prevista tener lugar en la Plaza de Canarias, conocida como el Intercambiador en la trasera del parque Santa Catalina.

De esta forma, esta Nochevieja se podrán celebrar dos macrofiestas en la capital grancanaria que son las que comparten ubicación en la Plaza de la Música. Según fuentes municipales, el Ayuntamiento dio traslado días atrás a los organizadores de Auditorium y Kopa Las Palmas de la resolución que les daba luz verde para sendas fiestas, que tendrán un horario desde las 00.15 a las 06.00 horas, según la resolución municipal. El aforo autorizado para ambos espectáculos será de 7.800 personas, determina el plan de seguridad aceptado por los técnicos municipales.

Los organizadores de University anunciaron un cambio de sede, en Telde, que ha generado un gran revuelo en redes sociales

Mientras que el Consistorio autorizó las fiestas Auditorium y Kopa Las Palmas, denegó el permiso al tercer evento que tenía previsto celebrarse en la ciudad, la University On Tour, con el Intercambiador como escenario.

En una resolución firmada por la directora general de edificación y actividades, ratificada por el secretario general técnico, denegaron a los organizadores la autorización después de que hubieran vendido cientos de entradas. Este hecho generó un gran revuelo en las redes sociales protagonizado por aquellos que adquirieron su ticket para el evento en la capital grancanaria y que, según algunos comentarios, veían que no obtenían respuesta por parte de los organizadores.

A La Mareta

Finalmente, los encargados de la University On Tour han anunciado un cambio de escenario, del Intercambiador a La Mareta, en Telde, una decisión que también ha generado bastante controversia. «Tras el silencio por parte de ellos [en referencia al Ayuntamiento de Las Palmas] hemos decidido sacar nuestro as bajo la manga», comunicaron en sus redes sociales.

Además y en previsión de que se produzca una avalancha de personas pidiendo la devolución del dinero de sus entradas, la empresa Superfestivales SL anunció que habrá un refuerzo de guaguas Global «a precio general» o «gratuito con el bono joven» y la posibilidad de que se pueda cambiar el titular de la entrada por un coste de cinco euros más en una gestión que solo se podrá realizar los días 28 y 29 de diciembre.

Según ha podido saber este periódico, los organizadores presentaron hace un mes la documentación correspondiente en el Ayuntamiento de Telde para que les autorizara este cambio de escenario, pero el Consistorio aún no ha tomado una decisión firme al respecto. El expediente sigue abierto y no han notificado a los solicitantes si les autorizan o no a celebrar la University On Tour en La Mareta.