El sol y el almogarén del Bentayga reciben de nuevo al otoño Las visitas guiadas del Cabildo rescatan la sensación que experimentaba la población aborigen en el equinoccio | Más de 3.100 personas han disfrutado del programa de visitas guiadas gratuitas de Patrimonio Histórico solo desde noviembre

Martes, 23 de septiembre 2025

El sol se elevó sobre las promisorias nubes que trepaban por la mañana sobre las espaldas de la caldera de Tejeda para anunciar la llegada del otoño. Un grupo de 25 ciudadanos revivió en el amanecer de este martes la misma sensación que experimentó durante siglos la población aborigen al marcar el cambio de estación con las primeras luces del equinoccio en el almogarén del Roque Bentayga dentro de las visitas guiadas gratuitas del Cabildo, en concreto las del programa 'Yacimientos Estrella'.

«Hoy hemos vivido una experiencia única en uno de los enclaves más sagrados y espectaculares de Gran Canaria: el Roque Bentayga, parte del Paisaje Cultural Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, declarado Patrimonio Mundial», señaló el presidente del Cabildo, Antonio Morales, que se sumó a esta experiencia organizada por el Servicio de Patrimonio Histórico, adscrito a la consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible que coordina, Teodoro Sosa.

«Ese lugar era un punto de encuentro de los primeros hombres y mujeres de Gran Canaria», agregó Morales, quien destacó también que el «imponente» enclave «nos traslada a una manera de entender la relación de la antigua sociedad grancanaria con el cielo y con la tierra, al Axis Mundi, ese lugar de encuentro entre los dos espacios». Además, el presidente del Cabildo recalcó que las visitas guiadas «potencian nuestro sentimiento de pertenencia a una identidad que nos define como pueblo».

«Las visitas a los 'Yacimientos Estrella' pretenden diversificar la mirada que tenemos del patrimonio arqueológico de los antiguos canarios y canarias. Estos lugares de posible observación de los cambios de estación proporcionan una serie de claves que son importantes para la sociedad. Son espacios de celebración colectiva, pero que también ofrecen una certidumbre frente al caos de la vida diaria de estas poblaciones al constatar que los ciclos se repetían. Y proporciona también sentido de pertenencia, que es el sentido que queremos compartir con la ciudadanía», afirmó Javier Velasco, inspector de Patrimonio Histórico del Cabildo.

Los participantes fueron testigos de cómo los primeros rayos del sol del equinoccio de otoño iluminaron pasadas las nueve de la mañana el almogarén del Bentayga, tal y como lo observaba la antigua población de Gran Canaria para fijar el inicio de la temporada de lluvias y regular los ciclos agrícolas y ganaderos. Es un fenómeno que ha tenido lugar entre los días 22 y 24 de este mes, con rutas del Cabildo las tres fechas.

Solo desde noviembre de 2024, cuando se reactivó el programa, más de 3.100 personas han disfrutado de esta ventana al conocimiento del legado insular. «Se trata de una acción primordial que llevamos a cabo para la divulgación y, en consecuencia, la protección de estos valores, y en este caso concreto, aquellos que forman parte del Patrimonio Mundial».

El Bentayga es un ejemplo de esta relación. Además de contemplar la salida de sol desde el espacio interpretado como almogarén, en este caso una estructura cuadrangular excavada, con una cazoleta y canalillos también labrados en la toba, la visita a este Bien de Interés Cultural permite entender la importancia que tuvo la cumbre de Gran Canaria tanto durante el poblamiento prehispánico de la isla, como en los momentos posteriores.

Con un simple vistazo se puede valorar un territorio en el que interactuaban con el Bentayga los núcleos de Acusa, Cuevas del rey, la Solana del Pinillo o Risco Chapín, todo ello en el marco de la Caldera de Tejeda y el barranco de la Aldea como principales elementos que estructuran este paisaje de enormes valores culturales.

Además, el presidente insular, Antonio Morales, recordó que la investigación sobre el poblamiento de la cumbre a través de un convenio del Cabildo con la ULPGC reveló recientemente que Acusa y Bentayga han estado poblados al menos desde el siglo VI. La segunda fase de los estudios se centra en desentrañar la complejidad del entorno del Bentayga y la «biografía cultural« de Barranco Hondo.

Otros ejemplos de visitas

Paisajes culturales como Barranco Hondo o Maspalomas, conjuntos históricos como Agüimes, Moya o Telde, yacimientos arqueológicos como el Barrio del Hospital o el Solar norte de la Catedral, forman también parte de las visitas desarrolladas en los algo más de 10 meses que lleva en marcha este servicio. A estas visitas se suman otras, como el recorrido por Vegueta con perspectiva de género, los talleres de fotografía, así como las visitas diseñadas para familias, como las desarrolladas en Jardín Canario y Confital.

Dentro de estas visitas gratuitas, una de las 'marcas' que tiene una mayor demanda es el de 'Yacimientos estrella', en el que se visitan determinados enclaves arqueológicos coincidiendo con los equinoccios y solsticios (Cuatro Puertas, Arteara, Acusa, La Guancha o el citado Bentayga).

Además de informar sobre las posibles fórmulas empleadas por la antigua población de Gran Canaria para medir y controlar los ciclos anuales y la repercusión que tenían en su vida cotidiana, en los yacimientos estrella se pretende ofrecer una mirada algo distinta al patrimonio. En estos casos se aspira a destacar la relación de estos lugares con el entorno que les rodea y la importancia del territorio para entender y disfrutar un patrimonio único.

Más datos sobre el yacimiento del Bentayga

El Bentayga suele ser conocido por su papel protagonista en el momento de la conquista castellana de Gran Canaria, pues sirvió como lugar de refugio a los grupos que se resistían activamente a esta situación. Sin embargo, menos conocido es el hecho de que, junto a otros núcleos cercanos como Acusa, es de los espacios más prontamente ocupados por los antiguos canarios en toda la isla.

En los primeros siglos que siguen al cambio de era se documenta una ocupación estable de población en estos lugares vinculados a un paisaje campesino en el que la explotación ganadera adquiere un especial protagonismo. Por ello, la zona arqueológica del Bentayga-Cuevas del Rey (el BIC incluye ambos conjuntos) presenta evidencias de una ocupación humana que, muy posiblemente, se prolonga a lo largo de más de un milenio. Ello ayuda a explicar la riqueza y diversidad de la huella arqueológica en este espacio, en el que se concitan cuevas de habitación (naturales y artificiales, algunas de ellas pintadas), espacios funerarios en cueva, áreas de almacenamiento, grabados rupestres, etcétera.

Portal de visitas de Patrimonio Histórico

El Cabildo recuerda a la ciudadanía que, a través de la web visitaspatrimonio.grancanaria.com puede acceder al programa mensual de visitas guiadas al patrimonio cultural de la isla. En este portal también es posible, registrándose de forma gratuita, solicitar un guía para visitas específicas para grupos (mínimo 10 y máximo 30 personas), a bienes y sitios patrimoniales propuestos en la web, teniendo en cuenta que el transporte no está incluido en la solicitud. Asimismo, la plataforma ofrece visitas virtuales a través del canal de YouTube 'Es todo tuyo', ampliando así las formas de descubrir y disfrutar nuestro pat