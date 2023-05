Sitapha Savané: «De niño tenía bastante sobrepeso y algunos se metían conmigo»

Nadie lo diría. Un referente del baloncesto nacional, el exjugador senegalés Sithafa Savané, de dos metros de altura, sufrió acoso escolar de crío. «De niño tenía bastante sobrepeso y algunos se metían conmigo». El hoy presidente del Club Baloncesto Gran Canaria habló este viernes en primera persona en el marco de la primera jornada contra este tipo de acoso que organizó la entidad, a través de su proyecto social Compromiso Granca.

Le escucharon 400 alumnos y alumnas de varios colegios e institutos de Agüimes e Ingenio, en un encuentro que condujo el actor y humorista Kike Pérez en el teatro Gonzalo de Berceo, del agüimense colegio de Nuestra Señora del Rosario «Yo recuerdo épocas en mi niñez en las que dejé de ser la persona alegre que siempre había sido; dejé de estar en ciertos ámbitos, siempre con miedo a ver si iba a haber risas por el hecho de ser más gordito».

Su testimonio prueba, primero, que nadie está libre de caer víctima del bullying, y segundo, que con ayuda, se supera. Solo hay que contarlo. «Si no saben que alguien se está metiendo contigo, nadie te puede ayudar». Savané, exjugador del Granca, del Joventut y del Movistar Estudiantes, tuvo la suerte de contar con gente en su familia y en su entorno que le echó un cabo. «Esa persona tiene unas carencias y se mete contigo para sentirse mejor él, contigo no pasa nada y esto se me quedó en la cabeza y me ayudó a salir adelante», les explicó.

«La diferencia enriquece»

Savané fue uno de los cinco ponentes que ayer juntaron sus voces para concienciar respecto a esta lacra silenciosa y en expansión, un serio problema que parte de una premisa equivocada, no ver como algo bueno la diferencia. «No saben que la diferencia nos enriquece», subrayó.

Nira Santana, docente, investigadora y consultora experta en videojuegos y ciberacoso, les habló sobre el bullying a la mujer en los videojuegos. Dio el dato de que el 36,4% de las que juegan han sufrido insultos o amenazas y que el 34% de los chicos había presenciado casos así. Eso hace que muchas chicas y mujeres oculten que lo son para evitar que se las trate mal o con paternalismo. Y les insistió. «El medio es virtual, pero el daño es real».

Lucía Pérez, trabajadora social del colectivo Gamá, abordó las situaciones de LGTBIfobia que aún están muy presentes en los centros educativos. «En Gran Canaria el 65% del alumnado dice haber presenciado insultos LGTBIfóbicos». Y les puso ejemplos concretos, para que tomaran conciencia. «Cuando un chico se define como bisexual y entonces se dice: pues es gay, solo que no quiere decirlo; o cuando se le pregunta al chico o chica trans ¿cómo te llamabas antes? o ¿te has operado?».

Y finalmente, Carlos Díaz y José Tejera, jugadores del Proyecto Suma, una iniciativa del club para fomentar el baloncesto inclusivo, aportaron también su experiencia personal. Los dos subrayaron la importancia de que se hayan sentido integrados, por sus amigos y también en el club.

Tras la mesa redonda se representó la obra de teatro 'Todos somos uno', un proyecto de la Fundación Disa junto a El Gato Animaciones en el que llevan a escena varios casos de acoso.

Savané recordó que en el bullying hay tres grupos: el que recibe el acoso, que necesita ayuda, el que lo ejerce, que probablemente también precise de ayuda, y el más numeroso, los espectadores, a los que hizo un ruego. «No se pongan de perfil, actúen y cuéntenlo». Y Kike Pérez les recordó: «Hay que reírse, pero chiquillos, si no nos reímos todos, no es gracioso».

Los alcaldes de Agüimes, Óscar Hernández, e Ingenio, Ana Hernández, arroparon el evento.