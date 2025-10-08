Casi siete millones para impulsar el Plan de Actuación Integrado 'Ingenio 2030' El municipio del sureste es uno de los pocos de la isla que accede a los Fondos FEDER, gracias a su trabajo en planificación estratégica y capacidad técnica

La villa de Ingenio ha recibido la asignación provisional de 6,96 millones de euros procedentes de los Fondos FEDER a Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales, en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el periodo de programación 2021-2027. Del total asignado, el 85% proceden directamente de los Fondos FEDER, vinculados al Desarrollo Urbano Sostenible para la implementación del Plan de Actuación Integrado (PAI) Ingenio 2030.

La alcaldesa de la Villa de Ingenio, Vanesa Martín, destacó la importancia de esta financiación para el presente y futuro del municipio. «Son buenas noticias para Ingenio, buenas noticias para El Carrizal y buenas noticias para Las Majoreras. Hemos conseguido casi siete millones de euros para invertir en estas zonas», resaltó, añadiendo que «en Las Majoreras urge instalar canalizaciones de agua frente a las peligrosas lluvias cada vez más frecuentes. En La Jurada, su plaza y todo su entorno también necesitan un cambio y tratarlo con mucho amor, al igual que el casco de Ingenio, donde conectaremos la nueva biblioteca con la remodelación de la plaza de La Candelaria y sus calles» explicó la regidora.

Por su parte, el concejal de Planificación Estratégica, Martín García, subrayó el carácter integral del plan y la relevancia de la implicación ciudadana. «Una vez más, Ingenio está de enhorabuena. En relación a la subvención a la que nos presentamos hace unos meses de fondos europeos, del Fondo FEDER, se nos ha anunciado que ha sido concedida dicha subvención. Son casi siete millones de euros para invertir en el municipio de Ingenio», resaltó.

Este plan se estructura en dos grandes proyectos. Por un lado, el proyecto 'Innovación, Cultura y Sostenibilidad en el Centro Urbano de Ingenio' que contempla acciones integradas como el acondicionamiento de espacios urbanos o la instalación de placas fotovoltaicas programas de alfabetización digital para personas mayores. Por otro lado, el plan recoge el proyecto 'Haciendo Barrio: Innovación y Sostenibilidad en Carrizal y La Jurada', que contempla un conjunto de acciones entre las que se encuentran la biblioteca Municipal de Carrizal, Camino Escolar Seguro, mejora de la plaza de entrada a la Biblioteca y al centro deportivo Chano Melián, que ya han sido ejecutadas o se ejecutarán próximamente.

