Las sidras de Valleseco se coronan en el Concurso Internacional del Sagrado Forum Distintos lagares del municipio norteño consiguieron 13 medallas y se consagran como referentes mundiales

Las sidras de Valleseco que consiguieron medallas en el Concurso Internacional del Sagrado Forum.

Miércoles, 26 de noviembre 2025

Las sidras de Valleseco volvieron a situarse entre las mejores del panorama nacional e internacional tras su destacada participación en el Concurso Internacional de Sidra del Sagardo Forum, celebrado del 20 al 22 de noviembre en San Sebastián y Astigarraga.

Las marcas del municipio, El Lagar de Valleseco, Fierro, Tuscany, Niebla y Sendero del Valle, cosecharon un total de 13 medallas en un certamen que reunió 262 sidras de 19 países y repartió 202 premios, incluyendo 59 oros, 67 platas y 76 bronces.

El concurso, celebrado en el Palacio de Congresos Kursaal, contó con la participación de prestigiosos sumilleres, enólogos, investigadores y expertos internacionales que evaluaron las sidras en nueve categorías diferentes. La presencia de Valleseco destacó por la calidad y diversidad de sus elaboraciones, consolidando al municipio como un referente sidrero en el archipiélago canario.

El Lagar de Valleseco logró brillar con tres distinciones. Su sidra natural sin filtrar obtuvo la plata, mientras que la sidra espumosa brut también se llevó plata. El mayor reconocimiento llegó con su sidra natural sin filtrar con gas añadido, confirmando la maestría de sus elaboraciones. Sidra Fierro, con su etiqueta Madrelagua, obtuvo el bronce, consolidando su presencia a nivel internacional.

Por parte de Sidras Tuscany destacó por su variedad de productos. La sidra espumosa PET-NAT recibió plata. Además, la sidra espumosa Brut Nature y la sidra extra gasificada obtuvieron bronce, mostrando la diversidad y calidad de sus propuestas.

Sidras Niebla (Bodega FRP) cosechó grandes éxitos. La Etiqueta Verde alcanzó plata, mientras que la Etiqueta Negra logró el oro, siendo una de las sidras mejor valoradas del concurso. La Etiqueta Roja obtuvo bronce, completando la destacada participación de la bodega.

Sendero del Valle sumó tres premios a su palmarés. La sidra de Higo y la sidra de Limón recibieron plata, mientras que la sidra de Manzana se llevó bronce, demostrando la creatividad y calidad del municipio en productos innovadores.

