Sergio Nuez ya tiene el mando de Teror para los primeros dos años

Teror ya tiene alcalde y Gobierno. El acuerdo contempla que Sergio Nuez (PP) asume la Alcaldía los dos primeros años de mandato, mientras que José Agustín Arencibia (PSOE) será el alcalde en los otros dos años, los últimos, de la legislatura. Este pacto, que se reedita cuatro años después y que vuelve a dejar fuera a Nueva Canarias, tendrá cierto aire fresco, pues se produce el intercambio de determinadas áreas entre partidos.

Muchos nervios, ilusión y cariño se dieron cita en la Casa Consistorial. Allí, gobernantes, familiares y vecinos se reunieron para que Sergio Nuez recibiera el bastón de mando. Con la sala de pleno hasta la bandera, donde no cabía una persona más de pie, el nuevo alcalde de Teror se dirigió a su pueblo. A los dos años, eso sí, será Arencibia quien coja el relevo.

Las áreas municipales que gestionará el PSOE -que obtuvo 5 concejales- serán Aguas, Alcantarillado y Recursos Hidráulicos; Bienestar Animal; Cultura (Auditorio, Biblioteca, Escuela Municipal de Música); Deportes; Desarrollo Rural y Medio Ambiente; Educación; Igualdad; Juventud e Infancia; Limpieza Viaria; Movilidad (Tráfico y Transportes); Nuevas Tecnologías; Patrimonio Histórico; Recogida de Residuos ; Recursos Humanos ; Salud Pública; Servicios Sociales; Solidaridad; Turismo; y Vías y Obras.

Por su parte el PP -que logró 6 ediles- hará lo propio con Alumbrado Público; Artesanía, Cementerio; Comercio; Comunicaciones (Web, Prensa y Radio); Consumo; Desarrollo Local y Empleo; Festejos Municipales; Fiestas de Barrios; Hacienda y Contratación; Juzgado de Paz; Mayores; Mercadillo; Parques y Jardines; Participación Ciudadana; Patrimonio Municipal (Parque Móvil); Urbanismo; Vivienda; y Universidad Popular.

Sergio Nuez, en su primera intervención ya como alcalde, quiso tener palabras de agradecimiento a familiares, compañeros, votantes y demás. «Aquí no hay horario ni descanso. Hace cuatro años nos presentamos para solicitar la confianza y asumir la responsabilidad de Teror. Logramos esa confianza. Cuatro años después, más allá de las diferencias políticas que nos pueden separar, son más las cosas que nos unen. Ha habido confianza y lealtad, por eso reeditamos este compromiso para dar estabilidad a la Villa de Teror. Hemos dado un ejemplo de política con madurez, alcanzando acuerdos y encontrando consensos, defendiendo el interés general. Agradezco a todos los miembros de la corporación y este Ayuntamiento», indicó Nuez.

«Llevamos cuatro años comprometidos, primando el interés general y las preocupaciones de los habitantes de Teror. Miro atrás y reconozco el trabajo de todos los que me han precedido en la alcaldía. La ciudadanía volvió a hablar y nos ha pedido que sigamos en la misma línea. Refuerza el pacto de Gobierno, pasando de diez a once concejales. El eje seguirá siendo el acuerdo y el consenso. Aunque haya personas que no aprueben este pacto, espero que lo respeten. Nueva Canarias nos acostumbra a tener poderío en los medios. Un pacto entre izquierda y derecha no están bien vistos, pero fue Nueva Canarias quien hizo esto primero sin miramientos. No podemos gobernar con alguien que usa el populismo y el victimismo», dejó claro Nuez en referencia a la oposición, mientras algunos de los presentes en el pleno abuchearon sus palabras. «Trabajaremos juntos por Teror, muchas gracias», cerró en su intervención, que recibió una sonora ovación de la gran mayoría de los asistentes.

Por su parte, el candidato socialista, Arencibia, quiso agradecer a «mi familia y traer un recuerdo a mi padre, que está en el cielo. Gracias también a esos votantes que nos han permitido gobernar estos cuatro años en el municipio de Teror. También a los compañeros que se han dejado la piel durante la precampaña y campaña. Este es un nuevo pacto que mejorará la vida de los habitantes de Teror. No es continuista, aporta grandes cambios. Tendrá aire renovado, fresco, para todos nuestros vecinos y vecinas. Confianza y lealtad para ejercer un Gobierno con responsabilidad. Los vecinos saldrán beneficiados. Haremos en los próximos días un programa conjunto, con hitos realizables. Realzar las fiestas del Pino, los recursos humanos y demás cosas».

Isabel Guerra, concejala de Nueva Canarias, agradeció también al pueblo de Teror «porque sin tener las herramientas apostaran por tener una fuerza política con seis concejales. Hemos sabido transmitir a la ciudadanía un cambio real. Los proyectos nos avalan», expuso ya desde la oposición, poniendo el foco también en «las personas que no apostaron por este pacto». «Tendrán que hacérselo mirar. No quisieron pactar con nosotros, teniendo seis concejales. ¿Qué discurso se va a hacer ahora de cara a las Generales para frenar a la extrema derecha?», concluyó Guerra con intensidad, mientras prometió «seguir en la brega».