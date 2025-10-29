Seis días más de caza en Gran Canaria para recuperar los suspendidos en agosto Las jornadas perdidas por riesgo de incendio forestal se recuperarán, a petición de varios colectivos de cazadores, a partir de la última autorizada en la orden

Un cazador con sus perros en las cumbres de Gran Canaria.

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 29 de octubre 2025, 05:30 Comenta Compartir

La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo ha decidido ampliar los días hábiles de caza menor en la isla de esta temporada para compensar la suspensión de la actividad cinegética que tuvo lugar entre el 5 y el 24 de agosto pasado debido a la declaración sucesiva de alertas por riesgo de incendio forestal, por parte del Gobierno de Canarias y del Cabildo, en las zonas situadas a más de 400 metros de altitud.

En esas fechas se produjo la mayor ola de calor de este verano en Gran Canaria, quedando pospuesto el inicio de la temporada de caza menor previsto en esas fechas estivales.

En concreto, la ampliación de la temporada de caza se aplicará durante un máximo de seis días y la recuperación de las jornadas perdidas por modalidad se iniciará de forma inmediata y de manera consecutiva a partir de la última jornada autorizada en la orden que regula la temporada de 2025.

Así, en las modalidades de caza de conejo con perro y hurón, de perdiz roja, paloma bravía y animales asilvestrados con perro y escopeta de caza con arco, la temporada se amplía hasta el 30 de noviembre (inclusive) y los días complementarios para estas modalidades serían el 13, 16, 20, 23, 27 y 30 de noviembre.

Los días hábiles para estas modalidades siguen siendo los jueves y domingos.

En la modalidad de cetrería, el periodo hábil se extiende ahora hasta el 22 de noviembre y los días adicionales serían el 5, 8, 12, 15, 19 y 22 de noviembre, que se corresponden con miércoles y sábados.

Cabe recordar que tanto la paloma bravía como los animales asilvestrados se podrán cazar únicamente con escopeta y que no hay límite de piezas para estas especies.

La modificación de la orden que regula la temporada de caza menor de 2025 en Gran Canaria para ampliar los días hábiles «con carácter excepcional» fue solicitada por diferentes representantes del colectivo de cazadores miembros del actual Consejo Insular de Caza.