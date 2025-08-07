Habrá una segunda edición de 'Vamos Pa'l Pino': un encuentro senderista que une tradición, cultura y deporte Tras la gran acogida de su primera convocatoria, que congregó a más de 350 participantes, esta edición llegará próximamente con nuevas rutas

El Ayuntamiento de Teror ha anunciado la segunda edición del evento senderista 'Vamos Pa'l Pino', una experiencia única que vuelve a unir deporte, tradición y cultura en el corazón de Gran Canaria. Tras la gran acogida de su primera convocatoria, que congregó a más de 350 participantes, esta nueva edición llegará próximamente con importantes novedades que consolidan esta cita como imprescindible en el calendario insular.

Este año 'Vamos Pa'l Pino' ofrecerá nuevas rutas que partirán desde Artenara, Vega de San Mateo y Valleseco que destacan por su belleza paisajística y riqueza histórica. Cada camino ofrecerá al senderista la oportunidad de vivir una experiencia singular, conociendo en profundidad rincones emblemáticos de la isla.

El evento mantiene su espíritu comunitario y de convivencia en ruta, organizando estratégicamente los grupos para fomentar el compañerismo y la creación de lazos duraderos entre participantes. Al finalizar el recorrido, Teror acogerá una celebración especial con gastronomía local, música de parranda y entrega de recuerdos oficiales, afianzando así la experiencia colectiva del evento.

Innovación y costumbres

Como en la edición anterior la aplicación móvil 'Vamos Pa'l Pino', será la guía digital que facilitará el acceso a información detallada sobre cada ruta, incluyendo mapas interactivos, audioguías y contenido audiovisual para enriquecer la experiencia de los participantes.

La concejala de Turismo y Patrimonio Histórico, Laura Quintana Rodríguez, destacó la importancia estratégica de este evento: «'Vamos Pa'l Pino' es mucho más que senderismo; es una apuesta firme por el turismo activo, cultural y sostenible, que posiciona a Teror como destino turístico preferente. Nuestro objetivo es consolidar esta cita hasta conseguir que alcance el estatus de interés turístico nacional», afirma.

Resaltó también el impacto positivo para la economía local: «Este evento genera sinergias con alojamientos y restaurantes, impulsando la economía de nuestro municipio y dando visibilidad a Teror como un lugar de referencia en Gran Canaria», explica.

Una tradición viva

'Vamos Pa'l Pino' conecta directamente con una tradición centenaria, que se remonta a 1481 con la legendaria aparición de la Virgen del Pino. La peregrinación a Teror forma parte del patrimonio cultural intangible de Gran Canaria, caracterizada por la convivencia, la música, y un fuerte sentido de hermandad que continúa vigente gracias a iniciativas como esta.

Para más información sobre rutas e inscripción, los interesados pueden visitar la página web del Ayuntamiento de Teror o descargar la App 'Vamos Pa'l Pino'.

El evento, impulsado por el Ayuntamiento en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria, Cajasiete, Fecamon y Spar supermercados, tiene como objetivo rescatar y poner en valor los históricos caminos de peregrinación hacia Teror. De esta forma se ofrece a residentes y visitantes la oportunidad de descubrir senderos llenos de significado histórico, paisajístico y cultural.

