Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de senderistas en la primera edición de 'Vamos Pa'l Pino'. C7

Habrá una segunda edición de 'Vamos Pa'l Pino': un encuentro senderista que une tradición, cultura y deporte

Tras la gran acogida de su primera convocatoria, que congregó a más de 350 participantes, esta edición llegará próximamente con nuevas rutas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 7 de agosto 2025, 12:13

El Ayuntamiento de Teror ha anunciado la segunda edición del evento senderista 'Vamos Pa'l Pino', una experiencia única que vuelve a unir deporte, tradición y cultura en el corazón de Gran Canaria. Tras la gran acogida de su primera convocatoria, que congregó a más de 350 participantes, esta nueva edición llegará próximamente con importantes novedades que consolidan esta cita como imprescindible en el calendario insular.

Este año 'Vamos Pa'l Pino' ofrecerá nuevas rutas que partirán desde Artenara, Vega de San Mateo y Valleseco que destacan por su belleza paisajística y riqueza histórica. Cada camino ofrecerá al senderista la oportunidad de vivir una experiencia singular, conociendo en profundidad rincones emblemáticos de la isla.

El evento mantiene su espíritu comunitario y de convivencia en ruta, organizando estratégicamente los grupos para fomentar el compañerismo y la creación de lazos duraderos entre participantes. Al finalizar el recorrido, Teror acogerá una celebración especial con gastronomía local, música de parranda y entrega de recuerdos oficiales, afianzando así la experiencia colectiva del evento.

Innovación y costumbres

Como en la edición anterior la aplicación móvil 'Vamos Pa'l Pino', será la guía digital que facilitará el acceso a información detallada sobre cada ruta, incluyendo mapas interactivos, audioguías y contenido audiovisual para enriquecer la experiencia de los participantes.

La concejala de Turismo y Patrimonio Histórico, Laura Quintana Rodríguez, destacó la importancia estratégica de este evento: «'Vamos Pa'l Pino' es mucho más que senderismo; es una apuesta firme por el turismo activo, cultural y sostenible, que posiciona a Teror como destino turístico preferente. Nuestro objetivo es consolidar esta cita hasta conseguir que alcance el estatus de interés turístico nacional», afirma.

Resaltó también el impacto positivo para la economía local: «Este evento genera sinergias con alojamientos y restaurantes, impulsando la economía de nuestro municipio y dando visibilidad a Teror como un lugar de referencia en Gran Canaria», explica.

Una tradición viva

'Vamos Pa'l Pino' conecta directamente con una tradición centenaria, que se remonta a 1481 con la legendaria aparición de la Virgen del Pino. La peregrinación a Teror forma parte del patrimonio cultural intangible de Gran Canaria, caracterizada por la convivencia, la música, y un fuerte sentido de hermandad que continúa vigente gracias a iniciativas como esta.

Para más información sobre rutas e inscripción, los interesados pueden visitar la página web del Ayuntamiento de Teror o descargar la App 'Vamos Pa'l Pino'.

El evento, impulsado por el Ayuntamiento en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria, Cajasiete, Fecamon y Spar supermercados, tiene como objetivo rescatar y poner en valor los históricos caminos de peregrinación hacia Teror. De esta forma se ofrece a residentes y visitantes la oportunidad de descubrir senderos llenos de significado histórico, paisajístico y cultural.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Controlado el conato de incendio en Firgas, pero continúan los trabajos en la zona
  2. 2 Tellado exige explicaciones a Carolina Darias por contratos en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 La UD Las Palmas deja pasar la bala de Jefté Betancor, que garantizará goles al Albacete
  4. 4 Sánchez en Lanzarote: un blindaje con mucha polémica
  5. 5 Condenan al SCS a pagar 273.157 euros por la amputación de las piernas a una niña de dos años
  6. 6 La oferta de Lopesan por los hoteles de Santana Cazorla supera en 1.000 euros a la de Martinón
  7. 7 Las Palmas de Gran Canaria adjudicó contratos a una empresa que para Promoción no tiene «solvencia»
  8. 8 El Estado no pagará 801.605 euros a Sagulpa por daños en el aparcamiento de San Bernardo
  9. 9 Varias noches tórridas e infernales por la subida de las mínimas en Canarias
  10. 10 Huelga de Ryanair: ¿cuándo y cómo afectará a los canarios a partir del 15 de agosto?

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Habrá una segunda edición de 'Vamos Pa'l Pino': un encuentro senderista que une tradición, cultura y deporte

Habrá una segunda edición de &#039;Vamos Pa&#039;l Pino&#039;: un encuentro senderista que une tradición, cultura y deporte