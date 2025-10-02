Santa Lucía de Tirajana promueve un proyecto pionero en la recuperación y documentación del patrimonio gráfico

CANARIAS7 Santa Lucía de Tirajana Jueves, 2 de octubre 2025, 18:26 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha puesto en marcha un proyecto para la recuperación, documentación e inventariado del patrimonio gráfico del municipio. Entre los elementos del paisaje urbano que configuran la identidad urbana de Santa Lucía de Tirajana destaca la gráfica y rotulación comercial que, más allá de su función comunicativa, constituye un valioso testimonio de su origen, su desarrollo histórico, social y económico, reflejando el carácter local, los oficios, las prácticas comerciales y las expresiones estéticas de diferentes épocas. El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha encargado a la asociación Insula Signa que realice el trabajo de documentación e inventariado de aquellos elementos gráficos del municipio que destaquen por su carácter artístico, histórico, técnico, o identitario.

El alcalde Francisco García señaló durante la presentación de este proyecto que «en la conformación del paisaje urbano y la identidad de una ciudad es importante la identidad gráfica y la rotulación comercial que, como todos saben, ha evolucionado en las últimas décadas, como ha ocurrido en otras ciudades, sobre todo por la llegada de comercios de franquicias y marcas multinacionales». El primer edil añadió que «hay que reconocer que ese patrimonio gráfico está en peligro por esa llegada de empresas multinacionales que hacen que cada vez las ciudades de todo el mundo se parezcan mucho porque se repite la estética y las marcas comerciales más conocidas».

La concejala de Identidad Yaiza Pérez destacó que «este proyecto lo hemos empezado desde el área de Identidad aunque también vamos a necesitar la colaboración de otras concejalías como la de comercio». La edil añadió que «este proyecto significa una lucha para rescatar este patrimonio que es testimonio de los oficios tradicionales, también del trabajo de los diseñadores gráficos y de los cambios sociales y económicos que ha vivido nuestro municipio». El trabajo de campo se calcula que durará seis meses y luego Insula Signa entregará un documento con propuestas cara al futuro.

El diseñador y miembro de Insula Signa Raúl Martín manifestó que «soy vecino de este municipio y testigo de la evolución de los últimos 30 años de los letreros y carteles que, por ejemplo anunciaban la 'dulcería' y que forma parte también de la identidad canaria porque esas formas de nombrarlas no se da en otros sitios». Martín señaló que ya «los letreros de Balos pueden considerarse el inicio de nuestro patrimonio gráfico».

El presidente de Insula Signa Jaime Medina agradeció «al Ayuntamiento de Santa Lucía que haya decidido realizar este proyecto que es pionero a nivel estatal y también es muy necesario porque está claro que nuestro patrimonio gráfico está en peligro». Medina añadió que «el comercio cambia, no pretendemos conservar todo porque no es un ejercicio de nostalgia sino de documentación para poder conservar lo que podemos». Santana anunció que «se van a inventariar los gráficos que tengan valor cultural por su valor artístico, estético, técnico, histórico o identitario». El equipo que va a trabajar está formado por seis personas hay historiadores, arquitectos y diseñadores y ellos son quienes otorgan valor a estos rótulos. El Ayuntamiento quiere que sea un proyecto participativo y se invitará a colaborar a la asociación de comerciantes Ascoive, a otros colectivos y a diferentes áreas municipales