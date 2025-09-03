Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

SAnta Lucía anuncia cambios en los horarios y rutas de su servicio público de guaguas. C7

Santa Lucía pone guaguas lanzadera desde Sardina y cambia su ruta en Pozo Izquierdo

La nueva línea directa del pueblo al cruce de Sardina arranca el 9 de septiembre desde las 06.15 horas | Los horarios están en la web municipal y los vehículos

CANARIAS7

Santa Lucía

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:46

El Consistorio de Santa Lucía de Tirajana ha reorganizado las líneas de las guaguas municipales. Desde el 9 de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar, empezará a funcionar una línea lanzadera que saldrá cada 30 minutos a partir de las 6.15 desde el pueblo de Sardina, en una parada que está frente a la residencia de Mayores, e irá directa hasta el cruce de Sardina.

Los nuevos horarios ya están disponibles en la web municipal y en las mismas guaguas. Además de las guaguas lanzadera, continuarán de lunes a domingo las líneas 1, 1A, 2 y 2 A.

El alcalde, Francisco García, destacó que «en las últimas fechas hemos hecho una encuesta entre la ciudadanía para conocer las principales demandas en relación al servicio de las guaguas, y quiero agradecer a las más de 400 personas que han participado porque gracias a sus aportaciones hemos podido tomar las medidas para adaptarlo a sus necesidades».

García añadió que ·el transporte urbano es fundamental en nuestra política de movilidad. Por eso vamos a continuar con esa comunicación con la ciudadanía para atender las demandas que nos puedan realizar y continuaremos coordinándonos con la Autoridad Única del Transporte para que las guaguas municipales, las de Global y los taxis puedan realizar servicios que se complementen».

El concejal de Movilidad, Leví Ramos, señaló que «hemos detectado que hay rutas, como desde Sardina hasta el Cruce de Sardina, con gran demanda. Para agilizar la comunicación pondremos la línea lanzadera para que los usuarios no tengan que hacer una ruta circular y combinar las paradas con las de Global y los taxis». Además, «hemos unificado la imagen para que lo usuarios identifiquen las guaguas de Santa Lucía con los iconos del municipio».

García y Ramos también anunciaron algunos cambios en la zona de Pozo Izquierdo para agilizar la ruta circular en esa parte de la costa. Los nuevos horarios ya están disponibles en la web www.santaluciagc.com y en códigos QR que están en las guaguas.

Santa Lucía de Tirajana tiene las competencias en transporte urbano al tener más de 50.000 habitantes y presta el servicio a través de la empresa Gumidafe.

