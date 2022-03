Santa Lucía mejorará la rampa de Pozo Izquierdo a petición de los windsurfistas

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana mejorará la rampa de acceso al campo de regatas de Pozo Izquierdo y lo hará atendiendo a las peticiones que le han trasladado tanto windsurfistas a título particular como un nuevo colectivo, llamado AWP (Asociación de Windsurfistas de Pozo Izquierdo), que ha surgido con la vocación de representar y dar voz a estos deportistas.

Fuentes del gobierno municipal confirman que está en fase de redacción el modificado del proyecto que ha estado ejecutándose en los últimos meses en esta zona del litoral. En concreto, los cambios se centrarán en la rampa de acceso al mar, que es la que más controversia ha generado. En las reuniones que ha mantenido con las distintas partes implicadas, el gobierno local, formado por una alianza entre NC, La Fortaleza y PP, se ha comprometido a acabar las obras antes de que se celebre el Mundial de Windsurf, previsto para julio.

En esencia, explican las mismas fuentes, se introducirán dos modificaciones principales. Una tiene que ver con la mejora de la maniobrabilidad en el manejo de la vela de los deportistas en su paso por la rampa y otra estará vinculada a la conexión de esta estructura de bajada con el mar. No obstante, el Ayuntamiento, que siempre ha dicho que esta actuación está pensada para los windsurfistas, ha quedado con ellos en mostrarles el boceto de lo que se hará cuando esté listo.

Aún se desconoce si esta modificación elevará el coste económico que inicialmente tenía la obra, pero en todo caso descartan que el incremento sea tal que obligue a sacarlo a concurso. La idea es que estas mejoras sean ejecutadas por la misma empresa adjudicataria del proyecto inicial, la empresa Hermanos Medina La Herradura, a la que se le encargó una obra presupuestada en 664.129 euros, financiada por el Cabildo, y de la que ya está casi todo ejecutado, a excepción de la rampa, que quedó pendiente.

EL PROYECTO Presupuesto Esta mejora del campo de regatas conlleva una inversión de 664.129 euros.

Financiación La aportación económica para las obras ha salido del Cabildo.

Modificación Las obras están casi acabadas, a falta solo de la rampa de acceso al mar, que será mejorada. Se redacta un modificado del proyecto.

Alejandro Hidalgo, presidente de AWP, confía en que los cambios mejoren de forma sensible el estado actual de la obra, aunque, de entrada, hay una demanda que él hace y que en el Ayuntamiento dejan claro que no le podrán atender. La asociación entiende que la rampa de acceso al campo de regatas debería tener una anchura mínima de 8 metros para permitir el tránsito de subida y de bajada, con un mínimo de seguridad y de manera simultánea, de dos personas y su material de windsurfing. No podrá ser.

También ha solicitado que se construyan varios accesos al mar desde la plataforma pavimentada con madera que se ha levantado en paralelo a la línea de la orilla y que servirá para que las personas que practican windsurfing puedan depositar su material y descansar. Está a más de un metro de altura, de tal forma que para bajar al mar o subir a ella hay que usar unas escaleras situadas en uno de los extremos de la plataforma. A AWP le parece poco y pide más conexiones con la orilla. También advierte de que no hay apenas espacio para caminar sobre esa plataforma si hay material depositado sobre ella.