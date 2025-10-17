Santa Lucía edita una guía pionera de recursos para migrantes en español y árabe El municipio confecciona junto a la ONG Alianza por la Solidaridad un documento que informa sobre los servicios públicos y sus derechos

Irene Bello, Ofelia Alvarado y Joana Suárez durante la presentación de la guía con los recursos del municipio para personas migrantes.

Cristina González Oliva Santa Lucía de Tirajana Viernes, 17 de octubre 2025, 17:44

Santa Lucía de Tirajana ha elaborado una guía pionera para ayudar a las personas migrantes a saber dónde dirigirse para realizar los trámites necesarios cuando llegan al municipio desde otros países. 'Tu guía en Santa Lucía, lo que necesitas saber si eres vecino o vecina migrante' es un documento que recoge la información de servicios y recursos públicos que puedan necesitar y que ha elaborado el Ayuntamiento junto a la ONG Alianza por la Solidaridad gracias a la financiación del Gobierno de Canarias.

De momento se han editado 300 ejemplares tanto en español como en árabe y próximamente también podrá encontrarse en francés e inglés. Las guías serán distribuidas en los próximos días en centros públicos y organizaciones sociales.

Entre las ayudas que se pueden encontrar está la de los sitios a los que hay que dirigirse para empadronarse, cómo funciona el transporte público o cómo sacarse el certificado digital, además de un mapa del municipio. También explica cuáles son los documentos necesarios para identificarse, como tramitar una tarjeta sanitaria, cómo se realiza el proceso de reguralización o todo lo necesario que deben saber para alquilar una vivienda, además de a dónde acudir en el caso de necesitar ayuda de servicios sociales.

También en formato digital

Son solo algunas de las preguntas a las que se responde en esta guía impresa en formato de libreta, que también puede descargarse online gracias a códigos QR en carteles, en la web municipal y en las redes sociales.

La concejala de Solidaridad del municipio, Ofelia Alvarado, explicó este viernes durante la presentación que este documento nace con el propósito de facilitar el acceso a información útil y actualizada sobre los recursos disponibles en el municipio y fuera de él relacionados con Servicios Sociales, Educación, Sanidad o asesoramiento jurídico para acompañarles en su proceso de integración.

Guía completa

Cabe destacar que Santa Lucía fue el municipio escogido, junto a Arrecife, en Lanzarote, para llevar a cabo este proyecto debido a su multiculturalidad.

Para elaborar este documento se realizó un intenso trabajo de campo que ha permitido contactar con más de medio centenar de personas y entidades, detalló Irene Bello, delegada en Canarias de la ong. El trabajo fue dinamizado por Joana Suárez que puso en valor la guía porque también ha servido para el fortalecimiento de las redes entre vecinos y vecinas migrantes.