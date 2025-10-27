Santa Lucía dará voz a la ciudadanía en el Plan Director de Instalaciones Deportivas El Ayuntamiento hará una encuesta para conocer las demandas en infraestructuras y en actividades físicas de la población

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana está realizando un Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos, una herramienta estratégica que marcará el futuro del deporte en el municipio durante los próximos años, destacó este lunes el alcalde, Francisco García, durante la presentación de esta iniciativa. Por ese motivo, antes de su redacción se realizará una encuesta a la ciudadanía para conocer sus demandas en relación a las infraestructuras y a las necesidades en materia de actividad física y deportes, para planificar así la red de espacios.

El primer edil señaló que «queremos detectar las carencias, priorizando inversiones y proponiendo nuevas infraestructuras que garanticen que todas las personas, vivan donde vivan, tengan acceso a instalaciones deportivas de calidad, sostenibles y accesibles». Para ello, se ha lanzado una encuesta de hábitos deportivos dirigida a toda la población donde podrán expresar sus opiniones, proponer mejoras y aportar ideas sobre las necesidades deportivas de cada barrio.

Por su parte, el concejal de Actividad Física y Deportes, Julio Ojeda, destacó que «el Plan Director busca mejorar instalaciones y también promover hábitos de vida saludable, fomentar la inclusión, impulsar la igualdad y aprovechar mejor los recursos públicos».

Planificar las inversiones futuras

Ojeda añadió que «somos uno de los primeros municipio de Canarias que va a contar con un Plan Director cuyo desarrollo permitirá planificar con rigor las inversiones futuras, modernizar los equipamientos existentes, integrar criterios de sostenibilidad y avanzar hacia una gestión deportiva más eficiente y transparente».

Por otro lado, el área de Deportes aprovechó la ocasión para presentar la programación deportiva para el último trimestre del año, que puede verse en la web municipal y en redes sociales.

El concejal Ojeda destacó citas muy importantes como el Gran Canaria Historic Rally de Santa Lucía el 14 y 15 de noviembre, la Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez que se celebrará el 22 de noviembre y la Gala de la Actividad Física y el Deporte, que será el 4 de diciembre.