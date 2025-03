Santa Lucía tiene bajo la lupa varios edificios con sobrecarga como el de Vecindario

Cristina González Oliva Santa Lucía de Tirajana Martes, 18 de marzo 2025, 23:27 Comenta Compartir

El edificio de la Avenida de Canarias desalojado el pasado sábado por riesgo de derrumbe no es el único que estaba bajo la lupa del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana por supuestas obras sin licencia en su estructura, que pudieron provocar una sobrecarga al haber ampliado las capacidades edificatorias. El alcalde, Francisco García, explicó en Radio Faro que son varios los inmuebles en diferentes zonas del municipio que tienen expedientes abiertos en Disciplina Urbanística por situaciones similares.

En el caso en concreto del bloque que ha provocado el desalojo de más de 20 familias al colapsar una de las columnas centrales del sótano y que derivó que la estructura se hundiera al menos cinco centímetros, todo apunta a que se le añadió más peso del que legalmente podría soportar, por lo que el primer edil aseguró que se van a depurar responsabilidades. Y es que cuando se otorga una licencia urbanística se realiza en base a unos cálculos del peso y de las condiciones de ocupación que pueden tener esos espacios, y el de Vecindario albergaba hasta 22 familias.

Por ello, sostuvo que el Consistorio no solo tiene que defender la legalidad urbanística sino también la seguridad de las personas que viven en estructuras de este tipo. Esos expedientes, cuando se concluyan, obligan a los propietarios a restablecerlo a su estado original y también podría establecerse una sanción.

Nuevas obras sin licencia

A una supuesta carga más elevada de la que podía soportar por obras anteriores, se podrían sumar nuevas actuaciones en el edificio, ya que los inquilinos escucharon ese mismo sábado ruidos de maquinaria, como un martillo compresor, que se estaba utilizando en el sótano y para lo que no tenía permiso. De momento, ese extremo no se ha podido comprobar, ya que los técnicos municipales no accederán al interior hasta que se garantice la estabilidad de la estructura tras los trabajos de recalce.

Precisamente con ese objetivo, la empresa especializada contratada por el propietario continuó este martes apuntalando las plantas superiores tras concluir el sótano. También se está buscando una solución a los dos bloques colindantes que fueron desalojados, por lo que se ha evaluado la situación y se está a la espera de un informe técnico para decidir si se puede retirar el precinto de estos inmuebles y de la calle, que continúa cortada en ese tramo, así como la posibilidad de que los inquilinos del principal edificio afectado puedan entrar de manera puntual, custodiados, a retirar algunas de sus pertenencias.

Mientras tanto, siguen residiendo en el inmueble que ocuparon la noche del sábado, del mismo propietario, ya que no han aceptado el ofrecimiento de trasladarse a otros locales que no tienen agua ni luz.

Medidas de Asuntos Sociales

Por su parte, la Concejalía de Asuntos Sociales ha implementado diversas intervenciones con el objetivo de garantizar las necesidades básicas de los afectados, como ayudas directas entre las que se encuentra un vale de 80 euros por persona para la adquisición de ropa, además de la entrega de kits de productos higiénicos, incluyendo artículos de aseo personal, de limpieza y otros para bebés como pañales y artículos de cuidado infantil. A ello se suman toallas, mantas, sábanas y mantas, además de la alimentación que se está entregando con entidades encargadas de la preparación y reparto de comida para las personas en situación de vulnerabilidad.

También se ha puesto en marcha un equipo interdisciplinar de trabajadoras sociales, psicólogas, educadoras sociales y monitores de integración social para brindar apoyo integral a las familias, como atención psicológica para gestionar el impacto emocional de la situación y el acompañamiento.