Santa Lucía abre la primera bebeteca de Gran Canaria

Tres salas y un mundo de sensaciones, rincones y libros abierto a la exploración, la creatividad y la lectura. Esa es la sugerente oferta que propone Santa Lucía de Tirajana en la primera bebeteca que abre en Gran Canaria. En otros municipios hay bibliotecas con salas para lectura infantil, pero no existe un espacio exclusivamente diseñado para la primera infancia, para niños y niñas de 0 a 6 años.

El alcalde de Santa Lucía, Francisco García, que este lunes acudió a la puesta de largo oficial de este nuevo servicio, informó de que las obras tuvieron un coste de 50.000 euros y que son el fruto del trabajo coordinado de tres concejalías, Obras Públicas, Cultura y Servicios Públicos. En esencia, explicó que se impermeabilizó la cubierta, se sustituyó la carpintería de madera de puertas y ventanas por otra de aluminio y se cubrió el suelo con parqué.

Nuevo espacio dedicado en exclusiva a la infancia / C7

La edil de Cultura, Yaiza Pérez, explicó que esta bebeteca nació de una necesidad personal que enseguida comprobó que era compartida por otras madres recientes: la toma de conciencia de que en el municipio no se contaba con una oferta cultural pensada para bebés. Fue durante la pandemia. Así surgió la idea de organizar el programa Bebécultura, en cuyo marco se inscribe la apertura de esta bebeteca. El municipio cuenta con una biblioteca central y siete de barrio. Una de estas últimas, la de La Masía Catalana, en El Doctoral, es la que ha sido readaptada para este tipo de público más infantil.

Durante la presentación de la primera bebeteca en Gran Canaria, ubicada en Santa Lucía / C7

En principio, Pérez informó de que por ahora la bebeteca solo abrirá por las tardes, de 15.30 a 20.00, y de lunes a viernes, pero avanzó que el Ayuntamiento ya está haciendo gestiones para hacer posible que abra también en horario de mañana y durante los fines de semana, consciente de que existe una demanda creciente de muchas familias. Empieza la tarde de este lunes.

Es un servicio gratuito abierto a ciudadanía de toda la isla que tendrá un aforo de unas 60 personas. La concejal solo advirtió de que aunque se trata de un espacio pensado para la libertad creativa y la imaginación de los niños y niñas en el que, por tanto, no hay prohibiciones ni normas, sí dejó claro que será condición sine qua non para su uso que cada niño esté al menos acompañado por un adulto. «Este servicio no es una ludoteca en la que una puede dejar al niño o la niña entretenida para ir a hacer algún recado o tomar un café; es un espacio pensado para el disfrute compartido de la cultura entre adultos y niños y niñas».

Durante el acto de inauguración del espacio en Santa Lucía / C7

Hay una sala dedicada a la infancia de 0 a 2 años, otra para la de 2 a 4 años y otra para la de 4 a 6 años, cada una con un mobiliario y una oferta de lectura adaptada. Además, la bebeteca dispone de una pequeña sala de lactancia con un cambiador de bebés, aseos adaptados, un parquin para carritos y un pequeño parque infantil en el patio interior del edificio donde, entre otras cosas, se han habilitado mesas y sillas tipo picnic para la merienda de los críos.

La decoración interior de la bebeteca, con material muy cuidado y en buena parte de factura artesanal, ha sido obra de Carolina Perdigón y Mar Sierra.