La primera compostadora comunitaria de Gran Canaria está en Santa Brígida. C7

Santa Brígida, el primer municipio con compostadora comunitaria en Gran Canaria

El proyecto que impulsa el Cabildo convierte residuos orgánicos en un compost natural que mejora la fertilidad del suelo

CANARIAS7

Santa Brígida

Miércoles, 20 de agosto 2025, 18:20

Santa Brígida es el primer municipio de Gran Canaria que ha inaugurado una compostadora comunitaria, un proyecto de economía circular impulsado por el Cabildo que transforma residuos orgánicos en un compost natural que mejora la fertilidad del suelo, le aporta nutrientes esenciales, protege a las plantas frente a plagas y reduce la dependencia de fertilizantes químicos.

El pasado julio comenzó la selección de ñas 30 familias satauteñas que van a participar activamente en la iniciativa, enmarcada en la estrategia insular Gran Canaria Composta. Las solicitudes pueden enviarse a gestionderesiduos@santabrigida.es.

Bajo el lema 'El mejor residuo es el que no se genera', las familias participantes se convierten así en agentes de cambio hacia un modelo de vida más sostenible porque cada habitante genera, de media, 1,46 kilos de residuos diarios. Un 42% de ellos son materia orgánica.

Al visitar la compostadora comunitaria, el consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Raúl García, destacó que «hemos repartido más de 730 composteras domésticas, instalado más de 130 comunitarias en centros educativos y realizado 89 talleres escolares en toda la isla. Y en Santa Brígida estamos dando formación específica a los usuarios y técnicos municipales».

