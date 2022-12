«Santa Brígida tiene potencial y merece ser un municipio referente»

Lleva once elecciones, 4 a las Cortes Generales, 3 al Parlamento de Canarias y 4 al Cabildo de Gran Canaria, pero José Miguel Bravo de Laguna afrontará el próximo mes de mayo su primera cita a unos comicios municipales. A sus 78 años de edad, el fundador de UxGC, se presentará como cabeza de lista de su partido en el municipio donde reside desde hace más de tres décadas.

–¿Por qué ha dado este paso?

–Primero porque soy un político de vocación. Yo no he estado permanentemente en política y no dependo de ella para vivir, pero después de once elecciones el partido ha creído oportuno que sea el candidato a la alcaldía de Santa Brígida, municipio donde resido desde 1991. Será la primera vez que acuda a unas elecciones municipales y tras más de tres décadas viviendo en Santa Brígida soy consciente de los problemas y necesidades que tiene el municipio. Y he dado el paso también porque me preocupa la actual situación política de España y de Gran Canaria. En 2015 decidí fundar Unidos por Gran Canaria, porque creía y sigo creyendo que la isla sufre un déficit democrático al no tener un partido, como tienen otras islas, que exclusivamente mire por los intereses de Gran Canaria. No en plan pleitista, sino simplemente si los demás reivindican cosas para su isla, no sé por qué Gran Canaria se tiene que quedar al margen. Con el equipo que voy a conformar de UxGC podemos hacer una buena gestión y ayudemos a solucionar los problemas de los vecinos. En mi carrera política, siempre me he marcado como objetivo, intentar dejar las cosas mejor de cómo me las encontré.

–¿Qué urgencias tiene Santa Brígida en la actualidad?

–Uno cuando llega al casco de Santa Brígida se topa con el llamado mamometro, una obra inacabada desde hace muchos años que debe sanearse para utilidad social y poner a funcionar el parking para poder dinamizar la economía del municipio, pero en Santa Brígida no hay que fijarse solo en el casco. Santa Brígida tiene una población bastante dispersa en sus barrios, con casi 20.000 habitantes, y con bastantes necesidades. Desde el punto de vista sociológico, este municipio tiene una mezcla muy interesante, ya que tiene una parte apegada a lo rural, a lo agrícola, y otra residencial, con gente que trabaja en otros municipios, como Las Palmas de Gran Canaria o el Sur, y que tienen su residencia aquí porque es un sitio maravilloso con un clima extraordinario. Santa Brígida tiene un enclave que le puede convertir en un centro muy atractivo para la isla, a nivel cultural, turístico, medioambiental y productivo. Santa Brígida tiene potencial y merece ser un municipio referente.

–¿Quiénes le van a acompañar en esa lista que aspire a llevar las riendas de Santa Brígida?

–No habrá nadie que esté en estos momentos con responsabilidades municipales, pero al mismo tiempo voy a incorporar a personas que ya han tenido alguna responsabilidad municipal en el pasado, y al mismo tiempo también integraré personas que son nuevas en la política, porque creo que hay que hacer una combinación equilibrada de renovación y de experiencia. Y otra cosa que me propongo hacer es no ser excesivamente crítico con los que están gobernando, pero los defectos y las deficiencias ya lo aprecian los propios ciudadanos. Intentaré ofrecer una mejor gestión, una mejor experiencia y una mayor eficacia.

–¿Con qué Santa Brígida sueña?

–Como dije antes, sueño con una Santa Brígida que sea un referente en la isla. Un referente de tranquilidad, calidad y de buen hacer. Un referente que sea una combinación entre lo natural, con sus parajes espectaculares, y lo dinámico desde el punto de vista económico y empresarial. Sueño con esa Santa Brígida equilibrada en todos los sentidos y también en la solidaridad. Santa Brígida en estos momentos, que estoy recabando datos, es tiene una acogida de menores no acompañados muy superior a lo que proporcionalmente le debería corresponder, en una carga que es de todos. Este es un tema social muy importante en Gran Canaria. UxGC está diciendo que de los aproximadamente 2.700 menores no acompañados que hay en Canarias, aproximadamente 1.600 están en Gran Canaria. Si en esta materia pedimos un esfuerzo de solidaridad al resto de España también hay que hacerlo en Canarias.

–¿Qué visión tiene de Gran Canaria a día de hoy?

–Gran Canaria no está en el lugar que le corresponde. Gran Canaria era la isla líder del Archipiélago a nivel económico y turístico. Era la locomotora de Canarias, y hoy no lo es. Ha habido una lucha que yo creo acertada desde la perspectiva insular por parte de los políticos, medios de comunicación y sectores empresariales de Tenerife por disputar esa primacía a Gran Canaria, y lo han conseguido en buena medida. Hoy Tenerife tiene 1,5 millones de turistas más, una renta por habitante superior a la nuestra y es una isla más conocida y valorada turísticamente en Europa y en el resto de España. Creo que es lícito y legítimo que Gran Canaria por tener un proyecto de isla auténtico, que yo intenté cuando fui presidente del Cabildo y buenas bofetadas me llevé al tildarme de insularista cuando denuncié por ejemplo que aquí había tres aceleradores oncológicos para el tratamiento de cáncer y en Tenerife siete. A Gran Canaria le falta un proyecto que no sea de autobombo, ecoisla o mucho rollo.com. La isla está atascada y encima es la que más recauda y la que más aporta a las demás. Hace falta un proyecto político de verdad por la isla, que es lo que va a hacer nuestro candidato José María Ponce.

–Por último, cómo ve el actual espectro político de Santa Brígida con un abanico de partidos políticos muy amplio.

–Yo tengo la suerte de haber tenido a mi hijo Lucas de alcalde durante ocho años y me enseña mucho de las singularidades del municipio. Aquí se presentan doce o tres candidaturas. Esto es un galimatías. Ahora gobierna un cuatripartito y esta experiencia no ha sido positiva. Yo creo que ahora los ciudadnos concentrarán el voto.