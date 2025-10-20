Santa Brígida conmemora los 500 años de su parroquia El programa de actos pone en valor la historia de este templo, testigo silencioso de la evolución de la villa

La Concejalía de Patrimonio Cultural e Histórico del Ayuntamiento de Santa Brígida conmemora los 500 años de la parroquia con un programa que pone en valor la historia de este templo, testigo silencioso de la evolución de la villa a lo largo de cinco siglos.

Los actos arrancan este lunes con el regreso del Niño Jesús indiano, un siglo después, presentado por el cronista oficial, Pedro Socorro. Es una delicada escultura de madera policromada del siglo XVIII cuyo rastro se perdió en la noche del 21 de octubre de 1897, cuando la imagen desapareció misteriosamente, truncando su veneración pública durante más de cien años.

Este martes a las 19.00 horas se celebrará una misa presidida por el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, con la participación de la Coral Polifónica de Santa Brígida.

El miércoles (19.00) la iglesia acoge la conferencia 'El templo parroquial de Santa Brígida y sus bienes muebles actuales: consideraciones generales', a cargo del doctor en Historia José Concepción, sobre el patrimonio artístico y religioso del templo y piezas como el Cuadro de Ánimas del siglo XVII, o la Dolorosa con el Niño, de José Luján Pérez.

Los actos programados continuarán el jueves y viernes de esta semana.