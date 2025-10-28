San Mateo en ruta arrancó con 120 vecinos inscritos y sólo seis servicios El servicio de transporte público a la demanda se presta de lunes a viernes a las personas que estén empadronadas a un coste de 1,5 euros por trayecto

Jesús Quesada San Mateo Martes, 28 de octubre 2025, 05:40 Comenta Compartir

120 vecinos se habían inscrito hasta primera hora de este pasado lunes en la aplicación San Mateo en Ruta creada para gestionar la prestación del nuevo servicio de transporte público a la demanda entre los barrios de la Vega y el casco, según informó la alcaldesa, Davinia Falcón, que considera que esa cifra «es un éxito».

La inscripción en esta aplicación es imprescindible para ser usuario del servicio, que prestan cinco de los taxis del municipio con un coste de 1,5 euros por persona y trayecto, y para ello es necesario estar empadronado en San Mateo.

Además, es obligatorio hacer la reserva con 24 horas de antelación, ya sea en la aplicación o llamando al número de teléfono 647940062 entre las 08.00 y las 13.00 horas.

Los cinco taxis que unen los barrios con la parada situada junto a la parada preferente de guaguas del casco empezaron este lunes a prestar ese servicio,. Operarán de lunes a viernes entre las 09.00 y las 13.00 horas y entre las 16.00 y las 20.00 horas durante los seis meses que durará esta experiencia piloto. De resultar exitosa se prolongará y su duración y se extenderá a otros municipios.

El Consistorio de San Mateo subvenciona este nuevo servicio de transporte público compartido y a la demanda aportando 2.500 euros al mes en total a las licencias que lo prestan.

En la primera jornada en que operó San Mateo en ruta se habían demandado media docena de servicios y para este martes está previsto un número similar.