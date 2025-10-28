Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 28 de octubre de 2025
Parada de taxis en el casco urbano de San Mateo. C7

San Mateo en ruta arrancó con 120 vecinos inscritos y sólo seis servicios

El servicio de transporte público a la demanda se presta de lunes a viernes a las personas que estén empadronadas a un coste de 1,5 euros por trayecto

Jesús Quesada

Jesús Quesada

San Mateo

Martes, 28 de octubre 2025, 05:40

Comenta

120 vecinos se habían inscrito hasta primera hora de este pasado lunes en la aplicación San Mateo en Ruta creada para gestionar la prestación del nuevo servicio de transporte público a la demanda entre los barrios de la Vega y el casco, según informó la alcaldesa, Davinia Falcón, que considera que esa cifra «es un éxito».

La inscripción en esta aplicación es imprescindible para ser usuario del servicio, que prestan cinco de los taxis del municipio con un coste de 1,5 euros por persona y trayecto, y para ello es necesario estar empadronado en San Mateo.

Además, es obligatorio hacer la reserva con 24 horas de antelación, ya sea en la aplicación o llamando al número de teléfono 647940062 entre las 08.00 y las 13.00 horas.

Los cinco taxis que unen los barrios con la parada situada junto a la parada preferente de guaguas del casco empezaron este lunes a prestar ese servicio,. Operarán de lunes a viernes entre las 09.00 y las 13.00 horas y entre las 16.00 y las 20.00 horas durante los seis meses que durará esta experiencia piloto. De resultar exitosa se prolongará y su duración y se extenderá a otros municipios.

El Consistorio de San Mateo subvenciona este nuevo servicio de transporte público compartido y a la demanda aportando 2.500 euros al mes en total a las licencias que lo prestan.

En la primera jornada en que operó San Mateo en ruta se habían demandado media docena de servicios y para este martes está previsto un número similar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por lo que llega a dos de las islas: «Muy fuertes»
  2. 2 «No hay funcionarios porque no se cubren las bajas, no porque estén en teletrabajo»
  3. 3 Evacuan a un bebé en estado crítico en un vuelo urgente desde Gran Canaria a Tenerife
  4. 4

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  5. 5 Condena máxima a un cazador por maltratar a sus nueve perros en Gran Canaria
  6. 6 Morro Iglesia, el enclave arqueológico que emergió de las aguas
  7. 7 Piden tres años de cárcel por un presunto maltrato a su pareja: «Te voy a amarrar a la silla si te veo con cualquiera»
  8. 8 A juicio un taxista por presuntamente abusar sexualmente de dos jóvenes
  9. 9 ¿La leishmaniosis canina ya es autóctona en Canarias? Ocho casos apuntan a que sí
  10. 10 Huelga estudiantil en la Plaza de España por la muerte de la joven Sandra Peña

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 San Mateo en ruta arrancó con 120 vecinos inscritos y sólo seis servicios

San Mateo en ruta arrancó con 120 vecinos inscritos y sólo seis servicios