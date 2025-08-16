San Mateo probará un nuevo servicio de taxi a la demanda para los barrios rurales El proyecto piloto arranca en octubre para residentes en Aríñez, Cruz de Tejeda, La Yedra y La Bodeguilla | El vehículo será compartido y el precio será de 1,5 euros

Sábado, 16 de agosto 2025

Los vecinos de los barrios vegueros de Aríñez, Cruz de Tejeda, La Yedra y La Bodeguilla podrán ir al casco urbano de San Mateo y volver a sus casas en taxi, reservando el servicio con al menos 24 horas de antelación, por el módico precio de 1,50 euros por trayecto.

Este proyecto pionero de movilidad rural a la demanda se implantará en octubre con una duración de seis meses, estará limitado a los vecinos empadronados en esos barrios que se den de alta en una aplicación en fase de gestación, dará servicio de lunes a viernes en horario de 07.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas y será prestado por cinco de los diez taxis con licencia municipal con los que cuenta San Mateo.

Así lo explica la directora general de Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, quien avanza que los resultados de esta prueba piloto determinarán si la iniciativa es viable y exportable a otros municipios rurales de todo el archipiélago.

«Estamos afinando las rutas y seleccionando las posibles paradas, en el casco de San Mateo y los barrios, así como poniendo en marcha el aplicativo y la formación que necesitan los taxistas», detalla Fernández sobre el proyecto denominado 'San Mateo en Ruta: Transporte Inteligente' impulsado por el Laboratorio de Movilidad del Gobierno regional.

«Queremos demostrar que en Canarias se pueden crear soluciones innovadoras, útiles y centradas en las personas», agrega la directora general de Movilidad sobre una experiencia piloto dirigida a barrios rurales donde no existen alternativas de transporte público accesibles y de forma regular.

«El servicio se adapta a las necesidades reales de los vecinos y vecinas, permitiendo reservar trayectos, con rutas flexibles. Más que un medio de transporte, representa un nuevo modelo de movilidad: más inclusivo, eficiente y sostenible. Es una herramienta contra el aislamiento rural y un paso firme hacia servicios públicos inteligentes», subraya Fernández.

«Muchas personas dependen de vehículos particulares o de familiares para realizar tareas básicas como ir al médico, llevar los niños al colegio, comprar o socializar debido a la falta de transporte público. Esta situación ha generado una barrera de acceso a servicios esenciales para gran parte de la población rural», comenta también sobre los objetivos de esta iniciativa.

El vehículo será compartido

La directora general de Movilidad indica que los taxistas vegueros que se sumen a este proyecto se organizarán entre ellos para prestar el servicio, que el taxi será compartido y que la intención es poner cuatro o cinco paradas en cada barrio.

Por su parte, la alcaldesa del municipio, Davinia Falcón, destaca que este proyecto nace del compromiso del Ayuntamiento de San Mateo con la mejora de la movilidad en los barrios más dispersos. «En muchos caso, las personas tienen que caminar más de un kilómetro para llegar a una parada o asumir costes elevados para viajar en taxi, lo que limita su acceso a servicios esenciales como el médico o actividades en el casco urbano», señala.

El Gobierno canario y el Consistorio veguero aportarán 40.000 euros entre ambas partes para financiar la iniciativa.