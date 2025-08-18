San Felipe critica el abandono del barrio por parte del Ayuntamiento de Guía Los vecinos han tenido que ejercer labores de limpieza, jardinería y mantenimiento ante la inacción por parte del órgano municipal

Vecinos de San Felipe realizan labores de limpieza en el barrio ante la inacción por parte del Ayuntamiento de Guía.

David Rodríguez Medina Santa María de Guía Domingo, 17 de agosto 2025, 23:06 Comenta Compartir

Los vecinos del barrio de San Felipe toman acción ante el abandono y el olvido que sufren por parte del Ayuntamiento de Guía. La Asociación de Vecinos Valerón ha realizado un nuevo llamamiento para que se atiendan las necesidades de limpieza y embellecimiento del entorno. Algunos de los reclamos por parte de los residentes en San Felipe son la limpieza de contenedores con más asiduidad, ya que generan malos olores, o el mantenimiento de las calles debido a la suciedad que presentan.

César Medina, presidente de la asociación, indica que «le pedimos al Ayuntamiento desde febrero que replantara las flores de la plaza de San Felipe porque en mayo teníamos las fiestas y no hicieron nada». La asociación ha presentado varios escritos al órgano municipal donde señalan, entre otros aspectos, que «desde la asociación de vecinos hemos decidido actuar directamente, adquiriendo diez plantas con un coste de 24 euros y plantándolas, demostrando que con una inversión mínima es posible mejorar notablemente la imagen del barrio».

Los vecinos de San Felipe también tuvieron que cortar y retirar arbustos silvestres en las inmediaciones de la plaza, al alcanzar éstos más de un metro de altura. «A todo esto se le suma que los jardines de la plaza están llenos de hojas secas que se han ido acumulando, sin que se haya realizado su limpieza dando una imagen de deterioro al barrio», reza el escrito presentado.

El presidente de la asociación no entiende que un barrio costero como es San Felipe, donde los meses de verano recibe muchos turistas, luzca «con este nivel de abandono». Señala que «hay contenedores sin tapa y repletos de basura. La avenida principal está sucia y no han sido capaces de limpiarla. El barrio presenta una imagen deplorable».

Un problema que va más allá

Los residentes en el barrio no solo se sienten abandonados en cuestiones de mantenimiento y limpieza del lugar, sino que a la hora de organizar las fiestas también han tenido problemas. «Entregamos un escrito el 2 de febrero en el Ayuntamiento, especialmente al alcalde que es quien lleva el área de festejos, pidiéndoles equipos de sonido y financiación para hacer las fiestas y nos respondieron tres meses después, en el mes de mayo que es cuando celebramos las fiestas, diciéndonos que no», denuncia César.

Ante la falta de apoyos por parte del órgano municipal, los encargados de organizar las fiestas tuvieron que recurrir a los vecinos para poder tener recursos económicos, además de pedir una subvención al Cabildo la cual fue autorizada.

«Tuvimos que usar fondos propios de la asociación y de la comisión de fiestas para poder sacar adelante las fiestas», lamenta el presidente, quien critica el trato desigual, puesto que «a otros barrios se les ha dado hasta 1.000 euros para fuegos artificiales».

Temas

San Felipe