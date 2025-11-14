San Bartolomé de Tirajana recupera la escultura que conmemora la aguada de Cristóbal Colón en Maspalomas El municipio celebra el Día Mundial del Patrimonio con la restauración del conjunto escultórico de Máximo Riol, vandalizado tras su inauguración en 2002

CANARIAS7 San Bartolomé de Trirajana Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:40 | Actualizado 16:57h. Comenta Compartir

San Bartolomé de Tirajana celebra este domingo el Día Mundial del Patrimonio con la recuperación de una de sus piezas históricas más simbólicas, la escultura 'Agua y leña', del artista Máximo Riol Cimas, reinstalada junto a la Charca de Maspalomas tras un exhaustivo proceso de restauración. La obra, que conmemora el V Centenario del repostaje de agua y leña realizado por Cristóbal Colón en este enclave el 24 de mayo de 1502 durante su cuarto y último viaje a América, fue reinaugurada este viernes por el alcalde, Marco Aurelio Pérez Sánchez.

El conjunto escultórico, elaborado en bronce y asentado sobre una gran roca de basalto, reproduce tres barriles y varios troncos de tarajal tallados con precisión. Sin embargo, poco después de su inauguración en 2002 sufrió actos vandálicos que alteraron gravemente su diseño original y culminaron, en 2020, con la desaparición de dos de los tres barriles.

La restauración, promovida por la Concejalía de Cultura y Patrimonio Histórico, que dirige Elena Álamo Vega, ha permitido devolverle su forma primigenia siguiendo las directrices del propio autor y bajo la ejecución del taller de fundición escultórica de Antonio Higinio Rodríguez Sosa.

Proteger el patrimonio

Pérez destacó durante el acto «la reconstrucción exacta» de la obra y reivindicó la importancia de proteger el legado histórico del municipio. «Nuestro patrimonio es rico y debemos conservarlo para las generaciones futuras. Cuando se vandaliza una escultura, un libro o un edificio patrimonial, se rompe el hilo que une nuestro pasado con el futuro. Cuidarlo es responsabilidad de todos», subrayó el alcalde, que invitó a la ciudadanía a implicarse en su preservación.

La recuperación de 'Agua y leña' rescata para el espacio público un episodio clave de la historia local: la aguada de Cristóbal Colón, descrita por su hijo Hernando en los diarios del viaje, y que convierte a Maspalomas en el último punto de abastecimiento del almirante en tierras españolas antes de continuar rumbo al Nuevo Mundo.

Ampliar

El acto contó también con la intervención de Pedro Franco López, Hijo Predilecto de San Bartolomé de Tirajana, quien recordó que la idea de levantar un monumento en honor a este episodio nació en 1981 de la mano de Néstor Álamo.

El músico y cronista propuso al entonces alcalde Francisco Araña la necesidad de una obra que «no fuera una figurita», sino un símbolo que exaltara la trascendencia histórica del hecho. De él es también la inscripción que figura en la placa: «Desde este lugar partió Colón en su último viaje a las nuevas islas de Las Canarias Indianas, el 25 de mayo de 1502».

Franco resaltó que la aguada colombina «es un hito que San Bartolomé de Tirajana y Maspalomas no pueden olvidar» y apeló a la responsabilidad colectiva. «Nos corresponde a nosotros transmitir esta historia a nuestros ciudadanos, a las generaciones futuras y a quienes nos visitan. Este territorio fue el último suelo español que pisó Colón antes de su travesía final hacia América», apuntó.