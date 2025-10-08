San Bartolomé de Tirajana recibirá 9,1 millones para sendos auditorios en El Tablero y Castillo del Romeral El municipio ha sido uno de los 13 ayuntamientos canarios que han podido acceder a ayudas de la UE para Planes de Actuación Integrados

CANARIAS7 San Bartolomé de Tirajana Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:24 Comenta Compartir

San Bartolomé de Tirajana ha sido seleccionado como municipio beneficiario de una subvención de 9.105.491 euros para la ejecución de su Plan de Actuación Integrado (PAI) en las áreas urbanas de El Tablero y Castillo del Romeral, donde el Ayuntamiento, presidido por el alcalde Marco Aurelio Pérez, prevé ejecutar sendos proyectos de desarrollo sostenible por un montante de más de 10,7 millones de euros para la mejora de la calidad de vida de sus vecinos desde una perspectiva medioambiental, económica y social, informa el gobierno local en un comunicado.

Esta subvención, que supone el 85% de la financiación, fue tramitada por la Concejalía de Presidencia que dirige la teniente de alcalde Elena Álamo Vega ante la Dirección General de Fondos Europeos con senda financiera FEDER para el periodo 2021-2027. San Bartolomé de Tirajana ha sido uno de los trece ayuntamientos canarios que han podido acceder a estas ayudas.

«El objetivo principal de los proyectos que promovemos a través del denominado PAI SBT 2030 es dotar a las poblaciones de Castillo del Romeral y El Tablero de equipamientos y servicios de calidad, pues ambos núcleos comparten la problemática común de carecer de esas infraestructuras recreativas adaptadas al crecimiento y transformación que han experimentado en paralelo al desarrollo turístico del municipio», afirma Elena Álamo.

En ese sentido, en Castillo se prevé la construcción de un nuevo auditorio polivalente junto al actual Centro Cultural para posibilitar la cobertura de actos con público numeroso, mientras que en El Tablero se proyecta el levantamiento de un nuevo y moderno auditorio cultural con parking subterráneo en la parcela de las antiguas aulas unitarias de la Plaza Pepe El Barbero.

Ampliar Vecinos de Castillo del Romeral, en la reunión a la que les convocó el alcalde. C7

Ambos edificios tendrían carácter polivalente para albergar diferentes tipos de eventos. Además, ambos proyectos también plantean la adecuación y embellecimiento de los puntos de recogida de residuos urbanos en los dos núcleos.

«Las intervenciones previstas responden a la necesidad de transformar estas áreas urbanas en espacios más sostenibles, inclusivos y dinámicos, garantizando una mejora significativa en la calidad de vida de sus habitantes», afirma la concejala de Presidencia, Cultura y Educación.

El alcalde Marco Aurelio Pérez ya comunicó a principios de este 2025 a los colectivos vecinales y sociales de El Tablero y Castillo del Romeral que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana estaba trabajando en los proyectos de estas subvenciones, y se mostraba esperanzado en que su resolución sería altamente positiva para el municipio.