San Bartolomé de Tirajana realiza 4.225 actuaciones sociales en el primer semestre de 2025 En el mismo periodo se han tramitado 1.900 prestaciones sociales en el municipio destinadas a orientación sociosanitaria, gestión de ayudas al alquiler y el acompañamiento en procesos de inserción laboral

CANARIAS7 San Bartolomé de Tirajana Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:33 | Actualizado 19:35h. Comenta Compartir

Durante la mañana de este miércoles en la Concejalía de Servicios Sociales de San Bartolomé de Tirajana, el concejal delegado, Dimas Sarmiento, y el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, mantuvieron una reunión de supervisión junto a las responsables del equipo técnico del área.

El encuentro permitió evaluar el trabajo desarrollado en el primer semestre de 2025. La revisión semestral reflejó que, entre enero y junio de 2025, los Servicios Sociales municipales han atendido a un total de 4.225 unidades familiares, de las cuales 800 corresponden a altas nuevas que han accedido por primera vez a los recursos disponibles.

En este mismo período se han tramitado cerca de 1.900 prestaciones sociales, consolidando la capacidad de respuesta del sistema frente al incremento de la demanda. Estos datos muestran una atención integral en ámbitos clave como la orientación sociosanitaria, la gestión de ayudas al alquiler y el acompañamiento en procesos de inserción laboral.

En palabras de los concejales responsables, «nuestro principal objetivo es seguir avanzando en la inserción laboral, la atención a la vivienda y la inclusión social, mejorando las oportunidades de nuestros vecinos y vecinas en situación de vulnerabilidad», subrayó Alejandro Marichal. Por su parte, el concejal Dimas Sarmiento destacó que «estamos sentando las bases para un modelo de atención social ágil y eficaz, que permita dar respuestas más rápidas a las familias».