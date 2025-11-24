San Bartolomé de Tirajana lleva a pleno el convenio con Foresta para 20 operarios más de limpieza La nueva cuadrilla, que estará contratada durante 19 meses, realizará intervenciones continuadas en barrios diseminados, senderos, accesos y áreas naturales

CANARIAS7 San Bartolomé de Tirajana Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:52

La Concejalía de Limpieza del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana elevará al próximo pleno ordinario, que se celebrará el jueves 27 de noviembre, la aprobación del convenio de colaboración con la Fundación Foresta. Esta iniciativa permitirá poner en marcha un dispositivo extraordinario de limpieza y conservación en el municipio. Gracias a este acuerdo, se contratará a veinte personas desempleadas del municipio que integrarán una cuadrilla especializada encargada de actuar en senderos, caminos, accesos rurales, barrios diseminados y espacios naturales, reforzando la capacidad municipal para intervenir en áreas donde la actuación manual es esencial.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, destacó que este convenio supone un nuevo avance en la estrategia municipal destinada a mejorar la limpieza del municipio y generar empleo local. «Cuando firmemos este convenio estaremos respondiendo a una de las demandas más importantes de la ciudadanía y lo hacemos vinculándolo a la creación de oportunidades laborales para nuestra gente», afirmó Marichal, subrayando el doble impacto social y ambiental de esta actuación.

El concejal de Limpieza, Ruymán Cardoso, explicó que «la nueva cuadrilla realizará intervenciones continuadas en barrios diseminados, senderos, accesos y áreas naturales, retirando residuos vegetales, mejorando la conservación de los espacios y recuperando entornos deteriorados». Añadió que el proyecto garantizará un mantenimiento periódico y planificado de estas zonas, lo que permitirá actuar con mayor agilidad y eficacia en lugares donde la limpieza requiere personal especializado.

El convenio establece que la Fundación Foresta contratará a veinte personas del municipio, distribuidas en perfiles operativos y técnicos, que desarrollarán su labor durante diecinueve meses, hasta junio de 2027. Esta propuesta se suma a otras actuaciones que el área de Limpieza impulsa para reforzar de manera integral el servicio en todo el municipio.

Entre ellas, destaca el nuevo contrato de recogida selectiva, adjudicado a Ayagaures Medioambiente S.L.U. por casi 4,9 millones de euros hasta 2028, que contempla la instalación de 560 contenedores nuevos y la incorporación de una flota renovada y más eficiente, con la que se incrementará en casi un 50 % la capacidad de recogida y se optimizará el servicio en todos los barrios.

A ello se suma la inminente instalación de 41 papeleras autocompactadoras solares en distintos puntos del litoral, que reforzarán la limpieza en los espacios más transitados. Asimismo, se está ejecutando una inversión superior a 300.000 euros destinada a la construcción y modernización de recintos para autocompactadores y puntos de recogida de residuos sólidos urbanos y selectivos, con el objetivo de ordenarlos, hacerlos más accesibles y evitar vertidos incontrolados.

Con todas estas medidas, destaca Alejandro Marichal, «damos un paso en firme con el compromiso de modernizar y mejorar de manera integral el servicio de limpieza, reforzando la capacidad municipal para dar respuesta a una de las principales demandas ciudadanas y garantizando un entorno más limpio, cuidado y sostenible en San Bartolomé de Tirajana».