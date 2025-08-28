San Bartolomé de Tirajana licita las obras de rehabilitación de Montaña Clara El Ayuntamiento municipal pretende garantizar la eficiencia energética y la accesibilidad a la vivienda a los residentes del barrio

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a través de la Concejalía de Vivienda, ha sacado a licitación el contrato para la rehabilitación de las obras en la urbanización Montaña Clara, ubicada en San Fernando de Maspalomas. El importe final sin impuestos asciende a 1.522.366 euros.

El proyecto contempla la rehabilitación total de 32 viviendas distribuidas en tres edificios. La actuación incluye, además, obras de urbanización y reurbanización de los espacios públicos del entorno, con el objetivo de dotar al barrio de mejores infraestructuras y servicios adaptados a las necesidades actuales.

La obra tiene como finalidad mejorar la eficiencia energética de los edificios, cumpliendo con las normativas europeas en materia de sostenibilidad. Entre las actuaciones previstas se encuentran la mejora de la envolvente térmica y carpintería de la fachada, la instalación de paneles fotovoltaicos y la ejecución de obra civil para garantizar la accesibilidad universal en todas las zonas comunes, incluyendo la construcción de fosos de ascensor y recorridos accesibles.

La necesidad de acometer esta rehabilitación surge de la situación en la que se encuentran las edificaciones, que presentan carencias en materia de eficiencia energética, accesibilidad y adaptación a las nuevas exigencias normativas. Estas deficiencias no solo incrementan los costes de mantenimiento y consumo de los hogares, sino que además limitan la calidad de vida de los residentes. Con esta intervención, se pretende dar respuesta a dichas necesidades, garantizando viviendas más sostenibles, accesibles y seguras, y asegurando al mismo tiempo que la urbanización pueda afrontar con garantías los retos futuros que impone la legislación europea en materia de vivienda y sostenibilidad.

Alejandro Marichal, primer teniente de alcalde, destacó la importancia de esta licitación al señalar que «damos un paso clave para garantizar la eficiencia energética y la accesibilidad de las viviendas, adelantándonos a los retos que condicionan el futuro del mercado de la vivienda». Por su parte, la concejala de Vivienda, Lucía Jiménez, subrayó que «este contrato supone un avance decisivo en la mejora de la calidad de vida de los residentes de Montaña Clara, al tiempo que fortalece nuestro compromiso con la sostenibilidad y la modernización del municipio».

El plazo previsto para la ejecución de las obras es de nueve meses desde la firma del acta de comprobación de replanteo. Todas las actuaciones deberán estar finalizadas antes del 30 de junio de 2026. Con esta licitación, la concejalía de Vivienda avanza en su estrategia de rehabilitación y mejora de los entornos residenciales, reforzando la preparación del municipio para afrontar los retos presentes y futuros en materia de vivienda y sostenibilidad.

