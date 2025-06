San Bartolomé de Tirajana inspecciona locales de ocio y detecta a 11 menores en el Plaza

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Martes, 17 de junio 2025, 22:37 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha intensificado, de cara al inicio del verano, las inspecciones en los locales de ocio nocturno del municipio y en una de esas últimas batidas detectó la presencia de 11 menores en un negocio que funciona como discoteca en el centro comercial Plaza Maspalomas, en pleno corazón de Playa del Inglés.

La intervención, que tuvo lugar el pasado 7 de junio, se inició después de que un policía local, en torno a las 01.00 horas de la madrugada, se percatase de que las escaleras que permiten acceder a la plaza central de este complejo, situada bajo rasante, se encontraban casi totalmente obstaculizadas por la cola de jóvenes que pretendían acceder a uno de los establecimientos, previo pago de una entrada. Actuó al tener la sensación de que algunos de los que esperaban podrían ser menores de edad.

Dada la situación, el oficial del servicio municipal decide hacer una inspección rutinaria en dos de los locales. En El Caserío comprueba que cuenta con un control de entrada en el que se exige la presentación física del Documento Nacional de Identidad (DNI). Además, no hallaron a menores dentro del local. En el otro, sin embargo, New One, no solo no se exigía el DNI en el control de acceso, sino que también detectaron a jóvenes menores de 18 años. Entre ellos, concreta el agente, cinco chicas que, según interpreta, estaban escondidas en un aseo tras percatarse de la inspección policial.

La actuación de la Policía Local se saldó aquella noche con el levantamiento de actas-denuncia al dueño de ese segundo establecimiento por permitir la entrada y permanencia de menores de edad dentro del local (donde se dispensan bebidas alcohólicas y shishas). De hecho, el agente dejó constancia de que tres de esos jóvenes estaban consumiendo shishas.

Pero también le levantó acta por presunta infracción de la Ley 7/2011 de 5 de abril de espectáculos públicos y actividades clasificadas por carecer de título habilitante para el desarrollo de la actividad de discoteca. Y es que, según este oficial, el local estaba provisto de potentes aparatos reproductores de sonido y de una zona habilitada como pista de baile donde encontró, entre otros, a parte de los 11 menores.

La intervención concluyó con la identificación y entrega de estos jóvenes a sus padres o tutores legales y con la remisión de una de las actas a Disciplina Urbanística para la incoación del correspondiente expediente.