San Bartolomé de Tirajana homenajea a su Policía Local en el acto oficial por su patrona, la Concepción El Ayuntamiento celebra las distinciones anuales de su cuerpo de seguridad municipal, en el que se reconoce la trayectoria, la vocación y los avances experimentados por sus agentes

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana celebró este viernes el acto oficial de Homenajes y Distinciones de la Policía Local, dentro del programa previsto con motivo de la festividad de la patrona del cuerpo, la Inmaculada Concepción, cuya onomástica se conmemora cada 8 de diciembre. La ceremonia reunió a autoridades civiles y militares, representantes de los distintos cuerpos de seguridad y emergencias, miembros de la corporación municipal, familiares y vecinos que quisieron acompañar a los homenajeados.

El evento tuvo tres intervenciones institucionales principales: la del comisario jefe de la Policía Local, Isidro Armas, la del concejal de Seguridad y Emergencias, José Carlos Álamo, y el cierre del alcalde, Marco Aurelio Pérez, quien presidió la ceremonia. Cada una de ellas aportó una mirada complementaria sobre el significado del servicio policial y el avance del cuerpo en el último año.

El comisario destaca la vocación de este servicio

En su intervención, el comisario, Isidro Armas, realizó un recorrido por los principales retos y logros del último año, subrayando que «ser Policía Local es estar cuando otros descansan, actuar cuando surge el miedo y proteger cuando aparece la vulnerabilidad» .

Armas puso en valor la cohesión interna y la importancia del trabajo en equipo para sostener un servicio cada vez más exigente, destacando la actividad de las distintas unidades —VioGén, Atestados, Operativa, Bienestar Animal, Playas, Seguridad Ciudadana y Administración— así como los avances en tecnología y la incorporación de nuevos agentes.

Su mensaje estuvo marcado por el reconocimiento a la constancia del cuerpo y a la necesidad de adaptarse a los nuevos escenarios sociales y operativos, incluida la prevención de conflictos en redes sociales y el refuerzo de la detección temprana.

Álamo: «la seguridad se ha convertido en un valor diferencial del municipio»

El concejal de Seguridad y Emergencias subrayó la importancia de la colaboración entre administraciones y cuerpos policiales, recordando que el municipio lidera en Canarias la celebración de grandes eventos —Carnaval Internacional, Pride, Cabalgata de Reyes, conciertos y festivales— que requieren una planificación minuciosa y una seguridad impecable.

En su intervención destacó que «la seguridad se ha convertido en un valor diferencial del municipio gracias a la profesionalidad, el esfuerzo y la coordinación de todos los servicios implicados»

El concejal también trasladó el reconocimiento institucional a los representantes sindicales de la Policía Local y a los profesionales de áreas técnicas municipales, cuya labor silenciosa resulta determinante en la eficacia de los dispositivos de seguridad.

Entrega de distinciones y reconocimientos especiales

Durante la ceremonia se entregaron los distintivos establecidos en el decreto municipal dictado esta misma semana.

Medalla de Oro del municipio y placa de jubilación

- Carmelo Zerpa Gutiérrez, en reconocimiento a toda una vida de servicio ejemplar.

Distintivos de Permanencia

. Cruz Distintiva por 25 años:

- Agente Alexis Quintana Peña

- Agente Jorge Quintero Guzmán

. Encomienda Distintiva por 30 años:

- Oficial Dámaso García Godoy

. Placa Distintiva por 35 años:

- Agente Orlando Romero Muñoz

- Agente Salvador Miguel Gómez Martel

Reconocimientos a entidades y personas colaboradoras

- Luis Ignacio Santamaría Sánchez-Arévalo, Inspector de Policía Nacional

- José Manuel Santana Castellano, Área de Nuevas Tecnologías municipal

- Juan Cruz González, Atracciones Turísticas Canarias

- Lopesan Hotel Group

Tanto el comisario como el concejal coincidieron en destacar el avance y modernización de la Policía Local: más efectivos, nuevos mandos, inversiones en vehículos, equipamiento y tecnología, además de unidades especializadas que se han convertido en referencia regional, como VioGÉN y Bienestar Animal.

El impulso de la Unidad de Drones, la mejora de la seguridad vial, la prevención del consumo de alcohol al volante y el refuerzo de las actuaciones administrativas fueron algunos de los logros citados en el acto.

El alcalde habla de custodios silenciosos

El alcalde Marco Aurelio Pérez puso el broche final a la ceremonia destacando que la Policía Local es uno de los mayores orgullos del municipio, y que el servicio público «solo puede entenderse desde la responsabilidad ética, la cercanía y la humanidad»

El regidor agradeció especialmente el papel de las familias de los agentes —«pilares silenciosos que sostienen la vocación policial»— y la colaboración de las entidades distinguidas.

Asimismo, recordó que la seguridad de un municipio turístico como San Bartolomé de Tirajana exige profesionalidad, coordinación y una capacidad constante de adaptación. El alcalde concluyó recordando que «el servicio público es la columna vertebral de una sociedad justa, y quienes lo ejercen son los custodios silenciosos de nuestra convivencia», felicitando a todos los homenajeados y deseando unas felices fiestas a los asistentes.