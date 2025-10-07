San Bartolomé de Tirajana contempla expropiar el centro comercial Metro El gobierno, que instó a la junta de propietarios a que ejecutase el derribo, busca acabar con un complejo en ruinas en pleno Playa del Inglés

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Lunes, 6 de octubre 2025, 23:40

La decisión no está tomada, pero está sobre la mesa. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana estudia expropiar el centro comercial Metro, abandonado y en estado ruinoso desde hace más de 10 años, para tirarlo y convertirlo en espacio público, aunque todavía no se ha pensado siquiera con qué uso, si un parque, un edificio de aparcamientos u otra opción.

Así lo apunta el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, quien no oculta su preocupación por que no se termina de hallar una salida que libere a la milla de oro de Playa del Inglés de un complejo que deteriora la imagen del destino. Está emplazado en pleno meollo de la urbanización turística, justo detrás de un símbolo arquitectónico como es el TemploEcuménico.

Marichal, que recalca que esta opción está todavía en estudio, confiesa que el ejecutivo se plantea otras alternativas al constatar la tardanza y la complejidad de la salida que ahora está en marcha, la del expediente de declaración de ruina, que, tras recibir incluso el aval judicial, se halla en vía ejecutiva y que, en teoría, debería culminar con el derribo.

Por lo pronto, esa obligación ha recaído en la comunidad o junta de propietarios del complejo, a la que el Ayuntamiento instó a ejecutar el derribo, que, sin embargo, sigue pendiente. De no poder la propiedad, lo tiraría el consistorio de forma subsidiaria.

Los dueños celebraron una asamblea antes del verano en la que decidieron asumir el coste y aprobaron una derrama de 800.000 euros para afrontar la demolición. Su propósito pasaba por encargar el proyecto cuanto antes y remitirlo a la corporación local para la concesión de la licencia. Por ahora no han podido hacerlo. Tampoco se han tapiado los accesos. Los dueños desistieron y lo iba a ejecutar el consistorio, pero tampoco.

Los dueños convocan otra asamblea para aprobar la derrama Portavoces autorizados de la comunidad de propietarios del centro comercial Metro confesaron a este periódico que desconocen que el gobierno municipal esté barajando la vía de la expropiación para poner fin a un problema urbanístico que lleva enquistado desde 2013, cuando el incendio de un local complicó las deficiencias estructurales que arrastraba la edificación y obligaron a su cierre pese a que todavía hoy siguen abiertos 5 locales. Por lo pronto, apuntan que ellos mantendrán su hoja de ruta de asumir su derribo, aunque se les haya retrasado un poco. Tras las quejas de asociados que no se enteraron de la primera asamblea, convocarán para los próximos días una nueva reunión en la que pretenden aprobar otra vez la derrama.