San Bartolomé de Tirajana concede las primeras ayudas al alquiler con 173.000 euros La Concejalía de Vivienda publica el listado definitivo de las 54 familias y personas con empleo que se beneficiarán de esta iniciativa

CANARIAS7 San Bartolomé de Tirajana Viernes, 22 de agosto 2025, 19:15

La Concejalía de Vivienda de San Bartolomé de Tirajana ya tiene lista definitiva de las familias que serán beneficiarias de las primeras ayudas al alquiler de vivienda habitual y permanente. Se trata de una partida total de 173.448,14 euros que llegarán directamente a 54 familias y personas trabajadoras empadronadas en el municipio, con el objetivo de aliviar la carga económica que supone el pago mensual del alquiler y garantizar que nadie tenga que dejar su hogar por motivos económicos.

Se trata de la primera iniciativa de este tipo en la historia del municipio, que nace del compromiso de la concejalía de Vivienda, que dirige Lucía Jiménez (CC), con una política de vivienda que pone a las personas en el centro, destaca el Consistorio en un comunicado.

Bases más flexibles para la siguiente

En esta primera edición, algunos solicitantes no pudieron acceder a la ayuda por no cumplir con algunos de los requisitos fijados en las bases, como la residencia mínima en el municipio durante un año antes del inicio del periodo subvencionable, el límite de ingresos según el IPREM o la acreditación de una situación laboral concreta.

Por estos motivos, ya se está trabajando en unas bases más flexibles para la próxima convocatoria, reduciendo baremos y requisitos para que muchas más personas puedan beneficiarse en 2026 con ayudas correspondientes al periodo 2025.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, celebra que «estas ayudas den respuesta a un problema real. Queremos que nuestros vecinos trabajadores puedan seguir viviendo aquí, en su municipio, sin que el alquiler sea un motivo para irse». La lista está publicada desde este viernes en el en BOP, así como en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento.

Desde 370 hasta 6.000 euros

Los beneficiarios recibirán ayudas que van desde los 370 euros hasta los 6.000 euros, en función de su situación económica y del periodo subvencionable. Aunque el importe máximo previsto en las bases era de 3.000 euros por solicitante, en esta primera edición se han tenido en cuenta los alquileres de 2023 y 2024, lo que ha permitido que algunas familias alcancen el doble de la ayuda y cuenten con un apoyo más sólido para afrontar el pago de su vivienda, destaca el Ayuntamiento.

La concejala de Vivienda, Lucía Jiménez, aseguró que «es una satisfacción anunciar que muchas familias recibirán en breve las primeras ayudas. Y lo mejor es que esto no se queda aquí, estamos afinando las nuevas bases para llegar a todas las que lo necesiten».