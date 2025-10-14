Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Foto de archivo de una feria en San Bartolomé de Tirajana. C7

San Bartolomé de Tirajana calienta motores para Navidad con una feria de comercio

Se celebrará los días 1 y 2 de noviembre en el Parque del Sur | Desde la Concejalía de Comercio se invita a todas las empresas del sector interesadas en participar

CANARIAS7

CANARIAS7

San Bartolomé de Tirajana

Martes, 14 de octubre 2025, 19:40

Comenta

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana organizará los próximos días 1 y 2 de noviembre la Feria de Comercio 'Mas Comercio SBT' en el Parque Urbano del Sur como impulso a la precampaña navideña.

«Con esta actividad pretendemos visibilizar y promocionar la emprendeduría comercial del municipio. Estimamos que la exposición contará con unos 50 stands representativos de los diferentes tipos de comercios del municipio», afirma la concejala de Comercio, Araceli Armas Cruz.

La intención del Ayuntamiento es convertir esta feria en un evento comercial de de referencia, de ahí que la Concejalía de Comercio esté invitando a todo el empresariado que quiera participar en la celebración. El plazo para confirmar finaliza el próximo 22 de octubre. Los interesados deben comunicarlo al correo electrónico comercio@maspalomas.com, o bien a través de la centralita del Ayuntamiento 928.723.400 y la extensión 1711. La feria cuenta con financiación de la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias.

Una experiencia familiar

La Concejalía de Comercia busca que 'Mas Comercio SBT' no sea sólo un espacio expositivo donde los comercios participantes expongan y generen promoción y economía, sino que sea una experiencia para toda la familia, con zonas temáticas decoradas, actividades interactivas, música, gastronomía y zonas de encuentro. «Queremos que los asistentes a la feria, tanto la comunidad local como los visitantes y turistas de todas las edades, la disfruten como un viaje por diferentes ambientes, descubriendo lo mejor del comercio y los servicios locales de una manera dinámica, atractiva y festiva», afirma Araceli Armas.

La feria se celebrará el sábado 1 noviembre de 10.00 a 22.00 horas, y el domingo día 2 desde las 10.00 hasta las 16.00 horas. Además de la avenida de los comercios, el evento contará con una zona familiar 'Peque emprende' dedicada a los más pequeños, con diferentes talleres de manualidades y juegos, y con la carpa lúdico-educativa 'Peque Profesionales'.

También se dispondrá de un bulevar gastronómico con varios food truks que prestarán servicio en el horario de la feria, y con una zona de bienestar en el que se ofrecerán sesiones diferentes de yoga, zumba, pilates, salsa y bailes latinos entre otras actividades físicas. El programa de actividades incluye actuaciones musicales de grupos y artistas locales y una pasarela de moda.

