San Bartolomé de Tirajana avanza en la rehabilitación del Grupo IFA con más del 37% de las obras ejecutadas El proyecto cuenta con una inversión de 1,5 millones de euros

CANARIAS7 San Bartolomé de Tirajana Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:39

Las obras de rehabilitación integral del Grupo IFA, promovidas por la concejalía de Vivienda alcanzan ya un 37% de ejecución. Este proyecto, enmarcado en el Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) del municipio, cuenta con una inversión total de 1.556.164 euros y tiene como objetivo modernizar las infraestructuras y mejorar las condiciones de habitabilidad, accesibilidad y sostenibilidad de los cinco bloques residenciales que conforman la urbanización, con un total de 80 viviendas.

Los trabajos, que comenzaron a principios de año, avanzan de acuerdo con el plan previsto, pese a un pequeño retraso de dos meses debido a la aparición de vicios ocultos y a la complejidad técnica derivada del desvío de instalaciones de telecomunicaciones y fontanería necesarias para la construcción de los fosos de los ascensores. En la actualidad, se está trabajando simultáneamente en las fases de demoliciones, cimentaciones, estructuras de hormigón, impermeabilización de cubiertas, renovación eléctrica y mejora de las fachadas, todas ellas encaminadas a la modernización integral del conjunto residencial.

Entre las actuaciones ya ejecutadas destacan la demolición de cubiertas ligeras, la reordenación del cableado de telecomunicaciones, el refuerzo de pilares estructurales y la formación de nuevas cajas de ascensores exteriores mediante muros y losas de hormigón armado. Asimismo, se ha avanzado en la impermeabilización de las cubiertas, en la renovación completa de la red eléctrica desde los cuadros generales hasta las viviendas y en la mejora de las fachadas, que están siendo acondicionadas y pintadas para ofrecer una imagen más segura, limpia y moderna del conjunto residencial.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, subrayó que este proyecto «es una muestra palpable del compromiso del grupo de gobierno con la regeneración del parque público de viviendas de San Bartolomé de Tirajana». Añadió que «la concejalía de Vivienda continúa cumpliendo los objetivos marcados en el Plan de Vivienda 2024-2027, con una inversión superior a los 13 millones de euros que ya se está destinando a la rehabilitación de otras urbanizaciones del municipio como Las Llaves, El Pajar, La Paz y las 106 viviendas del Castillo del Romeral».

Por su parte, la concejala de Vivienda, Lucía Jiménez, destacó que «la intervención no solo está modernizando las infraestructuras, sino que está permitiendo dotar a los edificios de accesos adaptados, ascensores y sistemas más eficientes, lo que se traducirá en una mejora directa de la calidad de vida de los residentes». La edil recordó que «la colaboración de los vecinos ha sido fundamental en todo el proceso, participando activamente en las reuniones y en la planificación de los trabajos».

La actuación en el Grupo IFA forma parte de la estrategia municipal de conservación y modernización del parque público de viviendas, con la que el Ayuntamiento impulsa un modelo urbano más sostenible, seguro y accesible. Con esta intervención, el municipio continúa avanzando en la mejora de sus barrios y en la consolidación de un entorno residencial que garantice el bienestar y la dignidad de todos los ciudadanos.