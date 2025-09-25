San Bartolomé de Tirajana aprueba su nuevo Plan Estratégico de Desarrollo Local 2025-2030 El pleno da su plácet a la actualización de los precios de hamacas y sombrillas en las playas del municipio, que pasa de 2,5 a 4,5 euros

CANARIAS7 San Bartolomé de Tirajana Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:58 | Actualizado 18:22h. Comenta Compartir

El pleno de San Bartolomé de Tirajana aprobó este jueves, en su sesión ordinaria del mes de septiembre y entre los asuntos de urgencia, el nuevo Plan Estratégico de Desarrollo Local (PEDL) del municipio para el quinquenio 2025-2030. El documento, que contó con el apoyo unánime de toda la corporación, recoge la estrategia integral destinada a orientar el desarrollo económico, social y ambiental del municipio durante los próximos años y responder a las actuales necesidades de la comunidad local, informa el gobierno municipal en un comunicado.

Para sustentar su viabilidad, sobre todo su proyección económica, este nuevo PEDL actualiza su plan de acción alineándolo con las principales estrategias e instrumentos de planificación estratégica y de desarrollo sostenible vigentes a nivel canario, nacional y europeo como son la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible, las Agendas Urbanas de España y de Canarias, la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2020, el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 de la Dirección General de Fondos Europeos, el propio Reglamento de la UE y, entre otros, las políticas sectoriales y la Agenda Urbana de San Bartolomé de Tirajana.

El documento, liderado desde la Concejalía de Desarrollo Local que dirige la edil Elena Álamo Vega, establece las líneas de acción que se promoverán para movilizar recursos dinamizadores del tejido económico y social del municipio con el objetivo de asegurar su crecimiento y la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los vecinos. Para su concreción se elaboró -desde una perspectiva integral- un diagnóstico basado en análisis sobre la realidad demográfica, territorial, económico-urbana y la cohesión social de la localidad.

Entre los objetivos del PEDL que determinó aquel diagnóstico destacan el impulso a la creación y desarrollo de iniciativas sostenibles y emprendedoras en los sectores productivos; provocar la innovación y vitalidad rural; impulsar la homogeneidad de la actividad turística; crear empleabilidad; impulsar el autoempleo y la creación y consolidación de microempresas y de pequeñas y medianas empresas; planificar iniciativas de formación; dinamizar y revitalizar el comercio y el tejido empresarial, potenciar el turismo como fuente de riqueza y de empleo y, entre otros, incorporar al desarrollo local de San Bartolomé de Tirajana los principios de la economía circular.

Para alcanzar esos objetivos, los ejes transformadores del nuevo Plan Estratégico de Desarrollo Local 2025-2030 de San Bartolomé de Tirajana se estructuran en cuatro planes de acción, concretamente como ciudad inteligente y competitiva, como ciudad verde y circular, como ciudad abierta e inclusiva y como ciudad social y cohesionada.

Cuenta General

También por unanimidad se aprobó en esta sesión plenaria la Cuenta General del Ayuntamiento y sus sociedades mercantiles correspondiente al ejercicio presupuestario de 2024, con un balance consolidado y equilibrado de casi 598 millones de euros. La cuenta fue informada el pasado 29 de julio por la Comisión Especial de Cuentas del Consistorio y superó el trámite de exposición pública sin ningún reparo ni reclamación.

Con 277 millones en los bancos

El inmovilizado de esta administración se incrementó en 2024 en unos 8 millones, pasando de 263'5 a casi 271,6 millones, y se redujeron las facturas pendientes de pago en casi 15,4 millones, pasando de 60,4 a 45 millones de euros. Asimismo, en cuanto a los casi 54,8 millones de euros que tenía pendientes de cobro cuando comenzó el ejercicio, la institución municipal logró recaudar casi 11 millones, y fijó en algo más de 7,8 millones los compromisos de ingresos provenientes de otras administraciones que se cargaron al Presupuesto General de este 2025.

El informe de la Cuenta General también determina que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana incrementó su efectivo financiero en casi 23.642.000 euros, pasando de tener 254.173.657 euros al inició de 2024 a contar con 277.815.380 euros al acabar ese año.

Hamacas y sombrillas

Además, en esta misma sesión el pleno también otorgó su aprobación definitiva a la actualización de los nuevos precios que regirán en adelante el servicio público de hamacas y sombrillas de las playas del municipio, que fue aprobada inicialmente por el plenario en su reunión del jueves 26 de junio. El alquiler de las tumbonas y los parasoles pasan de 2,5 a 4,5 euros y, además, se amplía la oferta con camas balinesas y con cajas de seguridad a 15 y 3 euros diarios, respectivamente.

Subvención para viviendas

Por otro lado, la corporación aprobó autorizar a la Concejalía de Vivienda para que solicite al Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) una subvención nominativa de 5.956.902 euros que se destinará a la construcción de 40 viviendas de promoción pública en régimen de alquiler en las parcelas 7 y 10-S del sector T-4 de El Tablero, ambas de titularidad municipal y con una superficie total de 1.855 metros cuadrados.

Emergencias sociales

También por unanimidad se dio el visto bueno a la adhesión del Ayuntamiento al segundo convenio de colaboración que se firmará con el Cabildo de Gran Canaria para la gestión indirecta de las ayudas de emergencia social en el municipio. El primer convenio firmado en 2021 tenía una duración de cuatro años y expiró en diciembre del año pasado. El nuevo acuerdo, también por cuatro años, destina a San Bartolomé de Tirajana en este 2025 un total de 104.908 euros para financiar ayudas de carácter puntual y finalista dirigidas a cubrir necesidades básicas de personas y familias vulnerables con escasos recursos.

Pago de facturas

Entre los asuntos económicos aprobados por el plenario destaca un reconocimiento de créditos de 296.991 euros destinados al pago de facturas de servicios como el transporte para usuarios del Centro Ocupacional, el suministro eléctrico del alumbrado público y de las distintas dependencias municipales, el mantenimiento de aplicaciones informáticas de gestión de la administración, la recogida y análisis de muestras de aguas, y la reparación y mantenimiento de maquinarias y utillajes del parque móvil y servicios públicos municipales, entre otros.

También se aprobó una modificación crediticia para destinar a la organización del evento 'Fin de año infantil' de 2025 la partida de 60.000 euros programada inicialmente para Gestur S.A., la empresa de gestión urbanística del Gobierno de Canarias.

El pleno, por urgencia, dio su plácet a un reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar 1.017.000 euros en facturas, del que 776.000 euros van para la plantilla de Playas.