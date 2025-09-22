San Bartolomé de Tirajana aprobará las nuevas tarifas de las hamacas Los precios llevan más de 25 años sin revisarse y tras la aprobación definitiva en el Pleno de este jueves el coste de la hamaca será de 4,5 euros

La Concejalía de Atención y Cuidado del Litoral de San Bartolomé de Tirajana llevará al Pleno de este jueves la aprobación definitiva de la modificación de los precios públicos del servicio de hamacas, sombrillas, camas balinesas y taquillas en las playas del municipio, tras resolver las alegaciones presentadas. La propuesta fue aprobada inicialmente en el Pleno de julio de 2025 y, una vez finalizado el periodo de exposición pública y alegaciones, se someterá ahora a su aprobación definitiva. Con esta actualización, el Ayuntamiento adapta las tarifas a la realidad económica y turística actual, tras más de 25 años sin revisarse.

La revisión de precios responde a la necesidad de equilibrar los ingresos con los gastos reales de prestación del servicio. Los importes anteriores, vigentes desde finales de los años noventa, eran de 3 euros por hamaca, 3 euros por sombrilla y 5 euros por el pack hamaca + sombrilla. Con la nueva ordenanza, las tarifas pasan a ser de 4,5 euros por hamaca, 4,5 euros por sombrilla, mientras que las camas balinesas tendrán un coste de 15 euros al día y las taquillas o consignas oscilarán será de 3 euros.

Sobre este punto, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, destacó que «después de 25 años sin revisar las tarifas, los nuevos precios permitirán recaudar casi el doble, garantizando que los ingresos cubran los costes del servicio y puedan destinarse a seguir cuidando y mejorando nuestras playas«. La actualización permitirá cubrir los costes derivados del mantenimiento del servicio -materiales, logística, seguros y tasas medioambientales- y reforzar la calidad y seguridad ofrecidas a los usuarios. Incluso con el ajuste, las tarifas se mantienen en niveles competitivos con respecto a otros destinos turísticos del archipiélago.