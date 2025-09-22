Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los precios de las hamacas y sombrillas en San Bartolomé de Tirajana serán modificados. C7

San Bartolomé de Tirajana aprobará las nuevas tarifas de las hamacas

Los precios llevan más de 25 años sin revisarse y tras la aprobación definitiva en el Pleno de este jueves el coste de la hamaca será de 4,5 euros

CANARIAS7

CANARIAS7

San Bartolomé de Tirajana

Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:23

La Concejalía de Atención y Cuidado del Litoral de San Bartolomé de Tirajana llevará al Pleno de este jueves la aprobación definitiva de la modificación de los precios públicos del servicio de hamacas, sombrillas, camas balinesas y taquillas en las playas del municipio, tras resolver las alegaciones presentadas. La propuesta fue aprobada inicialmente en el Pleno de julio de 2025 y, una vez finalizado el periodo de exposición pública y alegaciones, se someterá ahora a su aprobación definitiva. Con esta actualización, el Ayuntamiento adapta las tarifas a la realidad económica y turística actual, tras más de 25 años sin revisarse.

La revisión de precios responde a la necesidad de equilibrar los ingresos con los gastos reales de prestación del servicio. Los importes anteriores, vigentes desde finales de los años noventa, eran de 3 euros por hamaca, 3 euros por sombrilla y 5 euros por el pack hamaca + sombrilla. Con la nueva ordenanza, las tarifas pasan a ser de 4,5 euros por hamaca, 4,5 euros por sombrilla, mientras que las camas balinesas tendrán un coste de 15 euros al día y las taquillas o consignas oscilarán será de 3 euros.

Sobre este punto, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, destacó que «después de 25 años sin revisar las tarifas, los nuevos precios permitirán recaudar casi el doble, garantizando que los ingresos cubran los costes del servicio y puedan destinarse a seguir cuidando y mejorando nuestras playas«. La actualización permitirá cubrir los costes derivados del mantenimiento del servicio -materiales, logística, seguros y tasas medioambientales- y reforzar la calidad y seguridad ofrecidas a los usuarios. Incluso con el ajuste, las tarifas se mantienen en niveles competitivos con respecto a otros destinos turísticos del archipiélago.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Meneo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: ¿Sánchez pasa de Vox al PP?
  2. 2 Así será el módulo penitenciario del hospital Insular: sala de espera y cinco habitaciones
  3. 3 El Gobierno pasa a Canarias a prealerta por calor tras una noche por encima de los 30 grados
  4. 4 Asaltan con cuchillo a un taxista en Telde de madrugada
  5. 5 Controlado un conato de incendio en una casa cueva en Santa Lucía de Tirajana
  6. 6 Declarado el fraude de bitcóin que afectó a miles de inversores: «Es un hito histórico»
  7. 7

    Cazas alemanes interceptan un avión-espía ruso sobre el mar Báltico
  8. 8 Tobey y Wong sacan el orgullo en la odisea del derbi (85-86)
  9. 9 Los higos pueden cambiar tu vida
  10. 10 Condenado por estafar a un matrimonio al que vendió una casa prefabricada que nunca entregó

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 San Bartolomé de Tirajana aprobará las nuevas tarifas de las hamacas

San Bartolomé de Tirajana aprobará las nuevas tarifas de las hamacas