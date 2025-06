San Bartolomé sube 23 años después el precio de las hamacas en sus playas

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Martes, 24 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana aprobará esta semana en el pleno iniciar el procedimiento para la subida, 23 años después, del precio de las hamacas y sombrillas en sus playas. Las tarifas, que no se tocaban desde 2002, pasarán de los 2,50 euros que se cobran por alquilar tanto las tumbonas como los parasoles, a 4,50 euros también para los dos conceptos. En realidad, el precio actual de 1997. En 2002 solo se convirtió de pesetas (400) a euros (2,50).

Para que este aumento sea posible, la concejalía de Cuidado del Litoral, que dirige la edil Yilenia Vega, propondrá a la corporación la modificación de la ordenanza reguladora por la prestación de este servicio público en las playas del municipio. El gobierno local aprovechará este trámite para regular los precios por otros dos servicios que quiere incorporar, el de alquiler de camas balinesas, que ascendería a 15 euros por unidad, y el de alquiler de cajas de seguridad modelo Reisen, de 15,24 centímetros de alto x 23,6 de ancho, por 3 euros al día.

El estudio económico encargado por el Ayuntamiento para evaluar viabilidad de la propuesta y el impacto que podría generar en el servicio recomendaba un precio de 6 euros por alquilar una hamaca, pero el gobierno local, teniendo en cuenta el estudio de mercado, lo deja en 4,50 al entender que es «altamente competitivo tanto a nivel local como nacional», según la propuesta de resolución.

La portavoz del PSOE en el ayuntamiento, Conchi Narváez, subraya la oposición de su grupo a la subida pues la enmarca en un intento del gobierno local de hacerle el servicio más rentable a las empresas privadas que optarán al concurso que en breve convocará el consistorio.

Les reprocha que pongan el acento en incrementar el posible beneficio industrial de un privado y no en apostar por la completa municipalización de la prestación, lo que permitiría que todo lo que se recauda, 3 millones de euros al año, entre limpio a las arcas y se destine a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores o del material con el que estos operan. Narváez carga las tintas contra los vehículos del servicio, «que no solo dan vergüenza, sino que contaminan la arena, no hacen sino perder líquidos».

Este servicio lo ha estado prestando y lo presta en San Bartolomé de Tirajana, mediante gestión indirecta, la empresa Perfaler, pero el contrato lleva años caducado y el ejecutivo municipal ultima sacarlo otra vez a concurso aprovechando las nuevas condiciones de la concesión que le ha otorgado Costas para los servicios de temporada. Le permite incorporar terrazas a los kioscos, pero le ha reducido el número de hamacas, de 5.000 a 3.994, y de sombrillas, de 2.500 a 1.997.

Marichal: «No es una privatización, es una gestión indirecta»

El PSOE ha emprendido una ofensiva para frenar la privatización del servicio de hamacas y exigir que sea 100% público a través, por ejemplo, de la empresa municipal Emursa. UGT y FSOC anuncian que unirán sus fuerzas para emprender acciones que eviten también esa privatización. Pero el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, la niega. «No hay privatización, es una gestión indirecta, la misma que todos estos años atrás».