San Bartolomé solicitará 5,9 millones para construir 40 viviendas públicas en El Tablero La concejalía de Vivienda lleva este jueves la propuesta el pleno, que consistirá en pedir la subvención al Gobierno y para casas en régimen de alquiler

CANARIAS7 San Bartolomé de Tirajana Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:43

La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana llevará hoy a pleno la solicitud de una subvención nominativa a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), para financiar íntegramente la construcción de 40 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible en el Sector T4 de El Tablero.

La actuación se desarrollará en dos parcelas de titularidad municipal: la número 7, con 1.075 metros cuadrados, y la 10-S, de 780 metros cuadrados. Ambas se encuentran en El Tablero y están destinadas a uso residencial público.

El proyecto, con una inversión cercana a los 6 millones de euros, prevé la construcción de viviendas de diferentes tipologías, adaptadas a las necesidades de las familias del municipio. La concejala de Vivienda, Lucía Jiménez (CC), explicó que «estas 40 viviendas públicas en El Tablero serán hogares modernos, seguros y eficientes, diseñados con todas las garantías de calidad que exige la normativa. Están concebidas para el alquiler asequible, con el objetivo de dar respuesta a las familias del municipio que hoy tienen más dificultades para acceder a una vivienda digna».

La propuesta que se eleva al pleno fue planteada previamente en una reunión entre el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal (CC); la concejala de Vivienda, Lucía Jiménez; y el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez.

Durante el encuentro, Marichal trasladó la necesidad de que el Gobierno de Canarias aplique su política de vivienda también en San Bartolomé de Tirajana. En palabras del edil, «esta solicitud refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la construcción de vivienda pública. Hemos destinado 35 millones de euros de fondos propios a Visocan y, ahora, damos un paso más». Por su parte, Pablo Rodríguez, se mostró receptivo y subrayó que «esta es una promoción muy ilusionante, que va a dar respuesta a la emergencia habitacional y a la necesidad de vivienda».